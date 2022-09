Un 8% de los estadounidenses cree que puede vencer a un elefante

¿Considera usted que le ganaría en una pelea a un oso grizzly? Un 6% de los estadounidenses así lo cree, según una encuesta de YouGov. Exceso de confianza, humor al responder o simple ignorancia, pero lo tienen claro: tienen posibilidades, sin llevar armas, frente a los animales.

El estudio, que se ha convertido en viral en redes sociales, arroja resultados llamativos —un 8% de los estadounidenses cree que vencería a un elefante o a un león— y otros que han abierto debates infinitos, como el caso de los perros: un 49% considera que podría con uno de talla media y un 23% con uno grande.

La encuesta no es reciente —se realizó en mayo de 2021—, pero ha vuelto a convertirse en un fenómeno en redes sociales tras rescatarla el ensayista británico Ed West.

6% of Americans think they could beat up a grizzly bear. Further proof of the Atlantic voyage selecting for optimism pic.twitter.com/a3s81M8WVw