Ás 5.05 a.m. parou o reloxo

Obolon é unha zona residencial, obreira, como calquera das que circunda as nosas cidades. Está a só 8 quilómetros de aquí, da Praza da Independencia de Kiev, o centro político e gubernamental do país, dende onde escribo. As poucas persoas que durmían a pasada noite nela —a meirande parte ou ben fuxiu, ou ben dorme nos refuxios antiaéreos ou nas estacións do metro— nunca esquecerán esta pasada mañá. Ás 5.05 parou o reloxo, segundo nos contaba Viktor, un xubilado que non quixo abandonar a súa casa porque o seu can —arrepíntome agora de non terlle preguntado polo nome— non se afai a tanta xente. O can en cuestión é un precioso pastor alemán. Ás 5.00 a.m. Viktor estaba na cama, había pouco saíra ao balcón ao oír as bucinas antiaéreas, fumou un cigarro e volveu meterse nela. As mesmas bucinas que me espertaron a min ás 4.30 a.m., a oito quilómetros del. Viktor non vira nada estraño, fóra todo estaba tranquilo. Notou por un segundo que o seu can, sen nome para vós pola miña culpa, comezou a berrar, non a ladrar, a berrar.

"Screaming", traduciume Alexey. Repetinlle a pregunta, "screaming"? "Si, si, berrando, non ladrando". O seguinte que lembra Viktor e que a onda expansiva do mísil que foi dar ao seu edificio o tirara da cama enriba do can que berraba. As 5.05, aí quedou parado o reloxo, e probablemente a memoria de toda unha vida de Viktor, e de tantos outros veciños de Obolon. Menos a de un, un señor de pelo gris, eu vinllo porque ao chegarmos, ao pouco do ataque, aínda estaba metido nunha bolsa negra aberta pola parte da cabeza. Foi a vítima mortal do ataque. Quédanos a esperanza de que, se cadra, a morte o pillaría durmindo. Así de cruel é a guerra que che fai pensar estas cousas.

Viktor co seu can. MARCOS MÉNDEZ

Xusto enfronte do edificio de Viktor hai un campo de fútbol, de herba artificial, esa de plástico verde intenso, perfectamente coidado. Cando eu o vin estaba sementado de cascallos do edificio de Viktor. Ese campo pertence a unha escola infantil. As clases en Ucraína están suspendidas dende ese fatídico 24 de febreiro. Tampouco hai nenos aos que ensinarlles nada, xa marcharon case todos coas súas nais, fuxindo do impredecible, de onde caerá o seguinte mísil, porque así, impredecible, é a guerra.

Non hai en Obolon obxectivo militar ningún. Só xente traballadora. Os únicos que até onte durmían aínda alí son persoas maiores. Durmían porque xa non poden, teñen que buscar acubillo noutro lugar. Non foi só o edificio de Viktor, toda a contorna quedou destrozada pola onda expansiva, e sen fiestras, neste frío marzo, non se pode vivir en Kiev. Ao longo da mañá viamos como os que podían entraban nas súas casas a coller o que quedaba. Un computador, caixas de zapatos, as fotos da familia, cans e gatos asustados e berrando como imaxino que berrou o de Viktor segundos antes das 5.05. O fillo de Viktor está ferido, el só ten algunha rabuñada na cara, non é nada, di. Onte foi Obolon. Esta noite aquí toda a xente vai durmir, ou alomenos tentalo, pensando unha soa cousa. Non fai falla que a escriba. Agora mesmo fóra do meu cuarto deste hotel Kozatsky non se oe unha mosca. Os militares esperan atrincheirados en todas as esquinas, agardando unha noite máis, o impredecible.