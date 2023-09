‘20 días en Mariupol’

Mariupol é xa un símbolo do horror desta guerra. Éo malia non sabermos aínda o que aconteceu alí nos case tres meses que viviu completamente asediada polos rusos nin o que acontece agora, ocupada. Nada temos visto realmente de Mariupol agás algunha imaxe de Putin, o home que a destrozou, paseando de noite polas súas rúas e recibindo o agradecemento duns "veciños" que semella prefiren as cinzas e a morte á próspera cidade industrial e costeira que era antes. Ollo, que non digo que fora o paraíso, pero sabendo o que sabemos do que alí pasou, antóllase moi difícil de crer iso de agradecerlle a Putin cousa algunha nese lugar.

O asedio á cidade comezou o pimeiro día da guerra. Lembro contalo dende a fronteira polaca antes mesmo de entrar no país, logo dende Leopolis lembro que día tras día tiñamos que contar que os corredores humanitarios non puideran saír da cidade porque non se respectaba o alto o fogo e contabamos, case sen informacións e sen imaxes que os centos de miles de persoas que aínda quedaban na cidade quedaran xa sen suministros, sen auga, sen luz e sen gas en pleno inverno. Cada pouco chegábanos un pequeno clip de vídeo do que pasaba dentro da cidade asediada.

Corría o rumor de que dentro quedara un equipo de xornalistas de Associated Press ou que esta axencia conseguira contactar con algún local para que de cando en vez, cando tivera cobertura, mandara algo de información. Aínda así era moi pouca a que chegaba, pero dába a volta ao mundo nos medios dos países todos: a muller embarazada coa barriga aberta entre os cascallos da maternidade recén atacada, a parella desconsolada trala porta do hospital no que acaban de perder un fillo... Imaxes que temos gravadas na memoria.

Unhas semanas máis tarde puxémoslles nome e apelidos a esas imaxes. Tres reporteiros de AP quedaran atrapados na cidade, e 20 días despois conseguiran escapar. Mentres estaban atrapados ían enviando o pouco material que a falta de electricidade e cobertura móbil lles permitía. Durante un tempo non se dixeron os seus nomes, pola súa propia seguranza, de teren caído en mans rusas a súa sorte tería sido máis ben pouca.

Agora que sabemos quen son, un deles, o fotógrafo e videógrafo ucraíno Mstyslav Chernov vén de estrear un documental titulado 20 días en Mariupol. Xa lle foi concedido o Pulitzer ao Servizo Público polo seu traballo, pero tiña 30 horas de gravacións que conseguiu sacar da cidade que decidiu contar eses 20 días nun documental. Estreouse esta semana pasada en Ucraína tras pasar por festivais como Sundance. Nas salas onde se estreou a organización contou con axuda psicolóxica para a xente que a precisara. Non é unha película doada de ver, e así ten que ser.

Mstyslav saúdanos en español pero logo non se atreve a dicir nada máis no noso idioma. Estamos en Kharkiv, a súa cidade natal, a que o 23 de febreiro de 2022 decidiu deixar para ir a Mariupol.

"Todo parecía indicar que ía comezar algo. Non imaxinabamos esta invasión a Gran Escala, pero se facían algo dende logo Mariupol, entre o Donbás e a ocupada Crimea, tiña que estar nos seus planos pola súa posición estratéxica, táctica e o seu valor económico e simbólico —Mariupol é un importante porto no mar de Azov e sede da aceiría máis importante do país, a logo tristemente coñecida Azovstal—. E non se equivocaron". Todos os xornalistas decidiron marchar a Kíiv que parecía que era o principal obxectivo e eles decidiron ficar alí. Aos tres días a cidade xa estaba totalmente rodeada e era imposíbel saír.

"Nós quedamos atrapados. Gravaba e fotografaba todo o que podía, a vida dos cidadáns, do hospital, de como a xente loitaba por conseguir comida, como se pasaba fame, etc. Ao principio mandabamos o traballo normal, logo a través do teléfono satelital pequenos clips de 10 segundos. De tódolos xeitos eu só teño 30 horas de gravación deses 20 días. Os vídeos que gravaba a xente cos seus móbiles foron borrados polos rusos, ben na cidade cando os collían, ben nos filtros que había que pasar para saír da cidade". [Isto está ben documentado e téñenolo contado varias persoas que foron quen de saír de Mariupol. Os primeiros días os vídeos dos tanques nas rúas bulían nas redes até que os rusos acabaron coa cobertura telefónica na cidade e logo mesmo coa electricidade polo que non había xeito de documentar o que alí estaba acontecendo]. "En Mariupol víronse todas as mentiras dos rusos. Viuse como atacaban a civís inocentes, as atrocidades que cometeron. O malo é que moitas desas atrocidades quedar o n borradas e agora só se poderán comprobar cando Mariupol sexa liberada e nolo poidan contar de viva voz as testemuñas vivas".

"O de Bucha viuno todo o mundo, cando se desocupou Jerson apareceron tamén as fosas comúns e os lugares de tortura, é dicir, hai un patrón no comportamento ruso nesta invasión e nos crimes de guerra que están a cometer. Non podemos saber a ciencia certa canta xente morreu en Mariupol, vemos as imaxes das fosas comúns polas imaxes de satélite, pero é difícil de saber".

Algúns como o propio alcalde da cidade calculaban hai uns meses que serían máis de 20.000 persoas. "Eu creo que esa cifra pode tranquilamente dobrarse e seren máis de 40.000, moita xente simplemente desapareceu. Probábelmente nunca saberemos a cifra exacta, e iso tamén é desesperante para a xente de Mariupol porque sabe que teñen poucas esperanzas de que se faga xustiza".

Como foi sobrevivir eses 20 días en Mariupol? "O importante é o que documentamos, non a nosa propia supervivencia. Tiñamos un sentido de propósito, de responsabilidade do que estabamos a facer. Como sobrevivimos non é agora nada importante, foi difícil sí, pero o importante é o que contamos".

Debemos amosar coas nosas imaxes toda a crueldade da guerra? "Eu, como traballador de AP podo facelo. Nós gravamos e enviamos e logo sodes vós e os vosos editores os que decidides se emitir ou publicar esas imaxes. Eu ao traballar para unha axencia non teño que hixienizar esas imaxes. A guerra é o que é. Sei que para ninguén é doado almorzar vendo certas imaxes, pero por sorte non me toca a min decidir se se amosan ou non". E como facemos para manter o interese do público nesta guerra despois de ano e medio? "Non o sei. O que si sei é o que pasa se deixa de falar dela. Deixará de existir para o resto do mundo malia morrer xente todos os días".