10 razones para invertir en criptomonedas en 2022

No solo los emprendedores tienen la oportunidad de comprar criptomonedas. Este tipo de inversión también lo puedes hacer como una forma de ahorro para el futuro. De hecho, muchas parejas han optado por invertir en estas monedas pues resultan mucho más estables que un ahorro en el banco. Si quieres aprender todo sobre este tema, te damos una guía para comprar criptomonedas de forma segura en este 2022.

Ventajas de invertir en criptomonedas: Lo que no sabias

¿Sabías que ya existen más de 10.000 criptomonedas en el mercado? esto quiere decir que tienes muchas opciones de las que puedes elegir bien sea para aumentar las ganancias de tu negocio o ahorrar para el futuro. Pero, es Bitcoin la más usada y, por ende, la que más circula en el mercado.

Ahora bien, la elección de la criptomoneda dependerá de las necesidades y expectativas del usuario para con su inversión. Pero hay más razones además de la variedad de criptomonedas, que hacen de este tipo de inversión, la más idónea para ti y tu pareja en 2022. Veamos.

Privacidad (anonimato)

Es probable que la privacidad sea una de las mayores fortalezas de las criptomonedas. Tal beneficio nace de la seguridad que tiene el sistema blockchain que impide que organizaciones, gobiernos o personas externas sepan la información de su inversión. De hecho, no sabrán cuantas compras, gastas o a quien le compras o vendes criptomonedas.

Costo de transacción

Las comisiones que se tienen que pagar por transacciones con criptomonedas son inferiores a las que hay que pagar por una transacción con monedas tradicionales. En algunas ocasiones, no tendrás que pagar nada ya que por minar puedes obtener compensación. Lo que si tendrás que pagar es el honorario por crear o mantener activa tu billetera.

Fácil de usar

Se tiene la idea de que invertir supone un trabajo difícil, pero con las criptomonedas no es así. No tendrás que solicitar tantos permisos y los sistemas funcionan 24/7. No tendrás que pagar un software especial para enviar y recibir criptomonedas. Tampoco tendrás que pasar por un entrenamiento o solicitar una licencia. Todo es más sencillo con las criptomonedas.

Portabilidad

Además de la inseguridad que hoy reina en el mundo, no parece nada práctico tener que llevar grandes cantidades de dinero en tus bolsillos. Pero este problema está resuelto con las criptomonedas, ya que todo puede transportarse en una memoria flash.

Velocidad de transacción

Estamos hastiados de tener que esperar que los bancos envíen el dinero a otra cuenta, y que pongan cientos de restricciones en las transacciones. Con las criptomonedas, solo tendrás que esperar unos minutos para hacer una transacción efectiva; lo que se demore la red en hacer el pago.

Cero deudas

No hay forma que con las criptomonedas te endeudes, pues estas se representan solas. Cuando quieras ver cuánto dinero tienes, podrás ver reflejado el monto en criptomoneda y en la moneda tradicional que uses.

Riesgo de inflación

El riesgo que las criptomonedas bajen su valor es muy bajo. A diferencia de las monedas convencionales que dependen de la economía del país y, en consecuencia, sufren fluctuaciones en su valor, las criptomonedas no están bajo ninguna política gubernamental. El valor de las criptomonedas depende de las tendencias de la economía global.

Independencia

Así como las criptomonedas no dependen de un gobierno, tampoco son parte de una infraestructura de terceros o de un banco. Es por eso que no tienes que preocuparte que el resguardo dependa de las decisiones de los demás, sino solo las tuyas. Por supuesto, deberás aprender a tener un buen control de tu cartera digital, respaldándola con accesos y wallets hardware.

Precio de las criptomonedas

Desde 2017, el valor de las criptomonedas lo único que ha hecho es subir. Por ejemplo, el Bitcoin tiene un valor aproximado de 9 mil dólares, y ya lleva varios años en esa estabilidad. Hace unos años, se pagaban unos cuantos dólares por esta criptomoneda, por lo que, quien invirtió en este sistema, hoy ven un crecimiento increíble de su buena decisión.

La mejor inversión 2022

Es cierto que son activos volátiles, que dependen de la oferta y demanda. Sin embargo, si se compara con otro tipo de inversiones, resultan ser las más estables desde hace más de 5 años. Si se analiza el valor promedio de todas las fluctuaciones que han tenido las criptomonedas, seguirá habiendo un balance positivo. Esto quiere decir que, siempre ganarás invirtiendo con criptomonedas.