A gran rebelión dos alimentos

A Sociedade Galega do Medio Ambiente (Sogama) aproveita a celebración do Día Mundial do Medio Ambiente, como cada 5 de xuño, para lanzar unha campaña de concienciación que, nesta ocasión, pon o foco no desperdicio alimentario, un problema serio que trascende do ambiental para afectar tamén ao económico, o social e incluso o moral. E é que resulta difícil de explicar que medio planeta tire toneladas de alimentos ao lixo mentras outro medio non ten acceso a moitos deles.

Para achegar o seu gran de area na loita contra ese desequilibrio nace A túa comida ten algo que dicirche, unha iniciativa coa que Sogama saca á luz datos que evidencian a necesidade de poñer freo a un problema que cada vez vai a máis. Un terzo dos alimentos que se producen no mundo para o consumo humano desperdícianse; e esta porcentaxe tradúcese, no caso de España, en 7,7 millóns de toneladas anuais, posicionándose como o sétimo país da Unión Europea que máis comida refuga. O 70% dos españois asegura comprar máis alimentos dos que realmente precisa e o 18% dos adquiridos van directos ao lixo sen preparar.



Os números son claros e non rematan aí. Cada habitante desperdicia ao ano 175 quilogramos de comida, co gran custo económico e ambiental que isto supón. De feito, precísanse 130 litros de auga ao día por persoa só para producir a comida que refugamos, coa particularidade de que o custo do desperdicio alimentario do planeta equivale ao PIB de Suíza.



No eido ambiental, non hai que esqucer que reducindo a comida que non se aproveita tamén se minimizan as emisións de gases de efecto invernadoiro á atmosfera.





ACTUAR NO FOGAR. E nun plano máis moral, Sogama lembra que cos alimentos que se desperdician en Europa poderíase dar de comer a 200 millóns de persoas. Pero facendo unha análise máis profunda cómpre reflexionar e tomar conciencia de que, cando se tira un alimento, tamén se tira todo o traballo e gasto, tanto económico como de recursos, que supuxo a súa produción: o esforzo dos agricultores, as sementes, o combustible, a auga ou a enerxía, entre outros.

E aínda que o desperdicio se produce en toda a cadea dos alimentos desde a súa produción ata o consumidor final, son os fogares os grandes xeradores deste problema xa que é neles onde se tira o 42% de toda a comida desbotada.

E antes xa nin sequera chegan ao circuíto comercial outros alimentos descartados simplemente por non cumprir cos canons estéticos predeterminados; é dicir, os denominados alimentos feos, malia que a súa calidade e valor nutritivo é exactamente igual que o daqueles que serían guapos.

EIXOS DA CAMPAÑA. Nese contexto nace A túa comida ten algo que dicirche, unha campaña de Sogama e a Consellería de Medio Ambiente conformada por unha serie de pezas divulgativas a través das cales se pretende dar a coñecer esta problemática aos cidadáns, sensibilizalos para poder atallala e alentalos a que articulen os mecanismos necesarios para diminuír a cantidade de comida que cada día acaba no cubo do lixo.

Con tal fin, deuse voz aos propios alimentos a través da personificación dos mesmos, sendo os verdadeiros protagonistas desta iniciativa. Eles falan, maniféstanse e defenden os seus dereitos para ser aproveitados e reutilizados, xa que ningún quere acabar no lixo. Consideran que todos poden dar o mellor de si, polo que piden que, antes de ser refugallos, se lles dea outra oportunidade.

Así as cousas, e coa pretensión de que a mensaxe chegue a distintos públicos, a campaña está conformada por un vídeo dun minuto de duración, cinco microvídeos de 20 segundos, diferntes banners e unha serie de soportes didácticos a través de diversos formatos: un calendario de alimentos de tempada —froitas, verduras e peixes—, consellos para reducir o desperdicio alimentario, unha guía de boas prácticas para facer a compra e conservar os produtos, a planificación dos menús e compra semanal, tempos de conservación no frigorífico e receitarios descargables, entre os que figura o propio de Sogama ‘Para repañar o prato’, no que se recollen suculentos menús elaborados integramente a partir de sobras de comidas. Toda a información está na páxina web www.sogama.gal.