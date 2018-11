O Garañón: una zona verde que no se sabe cuánto costará

El gobierno local descartó el viernes por boca del concejal de desarrollo sostenible, Daniel Piñeiro, la petición realizada por el grupo del BNG para que se encargue un estudio en el que se determine el coste que puede suponer para las arcas municipales la decisión de modificar el PXOM para convertir en zona verde la finca de O Garañón.

Piñeiro explicó durante su comparecencia en la comisión de desarrollo sostenible, en la que presentó la propuesta que el gobierno llevará al próximo pleno para dejar sin edificabilidad esos terrenos, que los técnicos municipales señalan que "é innecesario e mesmo absolutamente inconveniente" que haga un estudio económico a priori, antes incluso de que la corporación decida iniciar el expediente para modificar el PXOM. Según el edil, esta valoración del coste de crear la zona verde "podería condicionar ou prexudicar nun futuro ao Concello".

En todo caso, Daniel Piñeiro indicó que cualquier modificación del plan urbanístico siempre lleva consigo obligatoriamente la inclusión de un estudio económico financiero, "que terá que ser ademais fiscalizado, como a totalidade do expediente, polo servizo de intervención".

Además, recordó que en ningún procedimiento para adquirir terrenos privados se hace una valoración previa de su coste. "Non se fixo para os terreos do novo colexio do Sagrado Corazón, a estación intermodal, o tapón urbanístico da Avenida da Coruña, a humanización da Avenida Infanta Elena ou a ampliación do paso soterrado baixo a N-VI", zanjó el edil. Además, incidió en que la intención del gobierno local es abrir un canal de negociación con el propietario de los terrenos encaminado a compensar los derechos edificatorios de la finca con la cesión de otras parcelas municipales.

ENMIENDA DEL BNG. El portavoz municipal del BNG, Rubén Arroxo, anunció el viernes que presentará, durante el debate plenario de la propuesta del gobierno local sobre O Garañón, una enmienda de sustitución que incluye la elaboración de un estudio económico de las consecuencias de reconvertir en zona verde estos terrenos. "Antes de tomar unha decisión hai que coñecer os efectos reais que pode ter para o Concello esta conversión", señaló el edil nacionalista.