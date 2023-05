Zara reabre en As Termas su tienda de mujer y niño ampliada y renovada

Zara reabre este viernes en As Termas su tienda de mujer y niño muy ampliada y completamente renovada. El local para las colecciones de moda femenina e infantil ocupará toda la superficie de la tienda original. Las obras de renovación han supuesto que se haga uso también de zonas que antes no eran visibles para el público, como parte del almacén. Eso, unido al nuevo diseño, da a las instalaciones una sensación de aún más amplitud.

El establecimiento permaneció cerrado durante los dos últimos días mientras se ultimaban los preparativos para la reinauguración. Ha sido el único momento en el dejó de dar servicio, ya que el resto del tiempo se habilitó la parte frontal del establecimiento con una muestra de ropa de mujer y niños y un par de probadores.

El local abre en un día fuerte para el comercio en As Termas ya que muchos lucenses aprovechan el fin de semana para acercarse a hacer sus compras.

Lo que no tiene fecha de apertura todavía es la zona de hombre, que se encontrará enfrente de la actual tienda. La moda masculina estará en los locales que antes ocupaban Massimo Dutti -cuyo establecimiento de As Termas cerró y ahora se encuentra exclusivamente en la Praza de Santo Domingo- y Oysho, que comercializa la línea de ropa interior y de baño de Inditex y que ya no hay disponible en Lugo.

Zara cerró a finales del mes pasado su tienda del centro de Lugo, en un edificio histórico de Conde Pallares, una decisión que arrastró a la zapatería Clarks, que también cesó su actividad en esta calle.