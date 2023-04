Zara y Clarks se despiden de un casco histórico que mantiene el tipo

Las tiendas de Zara y de Clarks sitas en Conde Pallares cerraron este sábado definitivamente sus puertas, dejando una notable ausencia en un casco histórico que todavía tiene mucho comercio que ofrecer. La marca insignia de Inditex seguirá funcionando en el centro comercial As Termas, donde realiza actualmente una profunda reforma. Según lo previsto, el próximo día 5 abrirá parte de la tienda que aún permanece cerrada, quedando únicamente en obras la zona que irá destinada a ropa de caballero.

Según explicó la cadena, la decisión de concentrar su oferta en el centro comercial de la Avenida Infanta Elena responde únicamente al objetivo de mejorar el espacio comercial, como lleva tiempo haciendo en muchas ciudades y de forma más intensa tras la pandemia. Inditex señaló que en esa política de mejora analiza tienda a tienda y en unos casos apuesta por concentrar la oferta en centros comerciales, mientras que en otros mantiene establecimientos en el centro de las ciudades.

Colas de clientas este sábado. EP

Estos motivos, sin embargo, no convencieron a la clientela lucense, que no acogió con agrado el cierre de la tienda de Conde Pallares. De hecho, todavía este sábado, muchas de las personas que realizaban sus últimas compras en el establecimiento —que ya tenía mucha menos mercancía de lo habitual— mostraban su malestar a los dependientes. "Es una lástima que cierren en el centro. ¡Con la cantidad de gente que pasa por aquí! Es una decisión que no se entiende", comentaban.

Estanterías vacías en Zara durante su última jornada de apertura. EP

El cierre de Zara y de la cadena de zapaterías Clarks cayó como un jarro de agua fría entre los compradores habituales del centro, donde continúan funcionado otras tiendas de diferentes marcas del grupo, como Stradivarius, Zara Home y Massimo Dutti.

Pero a pesar de este cierre, el casco histórico de la ciudad todavía mantiene el tipo y alberga multitud de comercios de diferentes sectores, desde tiendas de ropa, zapaterías y artículos deportivos, hasta peluquerías o librerías, pasando por tiendas de decoración, joyerías o perfumerías, entre otras muchas opciones. Además, el centro de la ciudad será sometido próximamente a una intensa renovación —que pasa por peatonalizar varias calles— con el objetivo de ofrecer una imagen más moderna y funcional de un casco histórico que lucha por seguir siendo el motor del comercio y de la vida social de Lugo.

Las obras de peatonalización del casco histórico se dividirán en tres partes, que ejecutarán otras tantas empresas. La obra de la Praza de Ferrol comenzará el próximo martes y debe estar terminada el 31 de diciembre para no perder financiación, aunque la UE suele aceptar prórrogas. El plazo para realizar el proyecto de la Rúa Montevideo —que también comenzará en breve, con Bolaño Rivadeneira y las calles adyacentes— es de diez meses.

La peatonalización de la Rúa Teatro y de la Praza de Santo Domingo no empezará hasta después del verano. Los trabajos obligarán a realizar cambios en el tráfico, uno de los inconvenientes de cualquier obra.

En la primera fase de la Praza de Ferrol, sin embargo, no se espera que se generen grandes trastornos. Los mayores inconvenientes llegarán cuando se inicie la obra desde la Porta de Bispo Odoario ya que, durante cuatro semanas, la entrada al casco histórico será por la Rúa Nova, desde la Ronda da Muralla, además de por la Rúa do Teatro. Finalizados todos los trabajos será el momento de valorar si el casco histórico de Lugo salió ganando.