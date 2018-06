Zahera: "En mi casa nunca hubo armarios"

Lugo celebra desde este lunes la diversidad sexual. Cuando se celebran los trece años de la ley del matrimonio homosexual, los actos en Lugo se prolongarán una semana y el bailarín y coreógrafo lucense Juan Carlos Zahera dice estar "muy orgulloso" de ser el elegido para ser pregonero de la Semana del Orgullo LGBTI en Lugo. Ese pregón será el jueves, a las 20.30 horas, en la vieja cárcel.

Los actos se convocan para visibilizar a una serie de colectivos que han ganado presencia social pero que todavía tienen espacios que conquistar y barreras que superar, incluso en ámbitos como el laboral, según señala el conocido coreógrafo lucense.

La aprobación de esa ley de matrimonio homosexual supuso un antes y un después y marcó, sobre todo, un punto de inflexión en el trato dado por el Estado al colectivo, según entiende el bailarín lucense, que dirige el centro de danza de la USC en Lugo.

Zahera destaca que el Estado y Europa son los que más impulsan los derechos del colectivo LGBTI. El bailarín ejemplifica este apoyo en el "matrimonio gay", un cambio fundamental en la historia española. "El Estado es el que nos da cobijo", remarca Zahera. Desde aquel cambio han sido muchos los países europeos que se han sumado a permitir las uniones de personas del mismo sexo mientras que la Unión Europa ha facilitado la vida de las parejas homosexuales a través de diferentes decisiones en materia de derecho.

"La educación es clave y yo miro ya al futuro, no al presente. A los mayores de 50 años no les voy a pedir nada", dice

Sin embargo, aunque la legislación ha sido favorable al colectivo en algunas cuestiones, Zahera reconoce que existe cierta "hipocresía" en la sociedad, ya que muchas personas no reconocen su rechazo a la homosexualidad para no quedar mal. Actúan de cara a la galería, pero no han asumido el pleno respeto a las personas que integran los colectivos LGBTIQA, según la realidad que percibe este lucense.

"La homofobia se sigue produciendo en los trabajos y la sociedad", comenta el coreógrafo lucense, que apuesta por continuar la lucha por la normalización, como única vía posible hasta la igualdad plena.

Su pregón hará un especial hincapié en la importancia de la educación en colegios y otros ámbitos como el hogar. "A los mayores de 50 años no les voy a pedir nada", reconoce el pregonero. Por eso insiste en la relevancia que tiene formar a las futuras generaciones. "Ya no miro al presente, miro al futuro", resume Zahera.

El Lugo de su infancia se ha transformado bastante, aunque reconoce que tuvo suerte de recibir una educación diferente. "En mi casa nunca hubo armarios, hubo vestidores", explica el bailarín. Por eso mismo su familia jamás le hizo preguntas sobre su sexualidad ni hubo represión. El colegio era otra historia y guarda algunos recuerdos amargos.

Es ese mismo espacio, el escolar, el que jugará un papel crucial en la formación contra la homofobia y la visibilidad del colectivo LGBTI, en opinión del pregonero, aunque valora que la situación ha evolucionado.

"En Lugo estamos notando esas diferencias", comenta el pregonero. Zahera ejemplifica algunas de las victorias del colectivo en la lucha de Cristina Palacios, presidenta de Arelas, para que su hija obtuviese el cambio de nombre. "Esos son pasos importantísimos", describe el bailarín.

El pregón de Zahera coincidirá con una charla del waterpolista Victor Gutiérrez, que se ha convertido en un símbolo, al ser uno de los deportistas de élite españoles que declararon abiertamente su condición sexual. Será la gran cita de una semana repleta de actos.