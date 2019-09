Zahara ofrecerá un concierto en octubre en la sala Tebras de Lugo

La gira de Astronauta de la cantante indie Zahara aterrizará el 9 de noviembre en la sala Tebras (Praza Viana do Castelo, 3-5 ) de Lugo a las 22.00 horas. Las entradas ya están a la venta y tienen un precio de 18 euros en wegow.com y de 23 euros en taquilla.

Considerada uno de los mayores referentes de la música indie en España, Zahara lleva más de veinte años de carrera musical, cuatro discos publicados y numerosas colaboraciones con figuras importantes de la escena musical como Love of Lesbian, La Habitación Roja, The New Raemon, Maga o Niños Mutantes.

El cuarto trabajo, que se publicó el pasado noviembre, lleva por título Astronauta porque su mejor amiga llamó así al futuro hijo de la jienense cuando esta se quedó embarazada. "Me pareció súper bonito imaginarlo ahí dentro, con su escafandra construida por mí, vagando en su pequeño espacio, buscando la luz. De hecho, le hice una canción que se llama así", apunta la cantante.

Sobre la marcha, la idea cambió y Zahara terminó siendo la astronauta, "la que viaja y deja la Tierra, la que sufre un cambio vital del que no sabe qué pasará". "Sentí esa soledad e incertidumbre de los astronautas, esa necesidad de avanzar sin saber bien a donde, sintiendo que todo lo que hasta entonces era mi vida no volvería jamás", añade.

Las entradas a están a la venta y tienen un precio de 18 euros en la página wegow.com y de 23 euros en taquilla

El disco se presenta en una caja con "canciones, relatos y pequeños objetos" que invitarán a indagar en la historia que lo articula. En su interior, Zahara parte de su experiencia personalísima de su embarazo y acabó hablando sobre sentimientos universales.

El sonido del disco, según señala, parte de su anterior entrega, Santa, con "esa regresión a los ochenta de sintetizadores y bases, con mucho de orgánico al mismo tiempo". Añade además que "está grabado prácticamente en directo", lo cual le da "mucha naturalidad" dentro de la diversidad.

El próximo 10 de octubre, la artista publicará La teoría de los cuerpos, un libro que recoge poemas y relatos cortos en los que a través de teorías de álgebra habla de todo lo que piensa y siente.

"Todos los relatos intentan entender al ser humano, cómo somos y qué nos pasa", manifestó Zahara, quien cree que la teoría de matemática de los cuerpos, que describe que "dentro de los cuerpos hay muchos cuerpos encerrados", está ligada al alma.