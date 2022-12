Una yincana hacia el premio Gordo

Tener un décimo ganador en el sorteo de la Lotería de Navidad es cuestión de fortuna y encontrar un boleto escondido por la calle es un primer paso hacia la buena suerte. El responsable de la librería Galicia, Fernando Toubes, puso en marcha esta idea hace tres años en el barrio de San Antonio, pero la iniciativa tuvo tanto éxito que decidió extenderla por primera vez a toda la capital lucense. «Hasta ahora», explica, «escondíamos 25 décimos en cinco días, pero este año vamos a esconder un total de 50 décimos en diez días, del 11 al 20 de diciembre. Así, los boletos podrán estar en cualquier punto de la ciudad».

Para encontrarlos, los lucenses no irán completamente a ciegas, sino que dispondrán de varias pistas que acotaran cada día la búsqueda del décimo. «Otra de las novedades de este año es que las pistas no estarán en el tablón de anuncios de la librería, en la Rúa Ourense, sino que saldrán publicadas en exclusiva en el diario El Progreso. Así, la información llegará a todos los lucenses. La campaña —apunta— tendrá cada día un título. El primer día, por ejemplo, el lema será ‘Una de romanos’, por lo que el décimo estará escondido en algún lugar que tenga que ver con la época romana».

Tal y como explica Fernando Toubes, los décimos que no sean localizados no se recogerán al final del día, sino que permanecerán en su escondite hasta que finalice la yincana. «En la primera edición, de los 25 décimos escondidos fueron localizados 21 y, en la segunda, se encontraron 20, por lo que creo que este año también van a quedar muy pocos sin descubrir. Los que no sean localizados se recogerán el día 21 y serán entregados a diversas ONG o entidades que realicen algún tipo de labor social», comenta. El propietario de la librería Galicia decidió poner en marcha esta iniciativa en plena pandemia, con el objetivo de animar a los vecinos de San Antonio a salir de nuevo a la calle tras el confinamiento. «Todavía teníamos muchas restricciones y la gente estaba muy abatida por la situación, así que se me ocurrió hacer esta yincana para que todo el mundo, tanto abuelos, como padres e hijos, salieran a calle a jugar y a disfrutar durante un rato», recuerda.

Al igual que en las dos ediciones anteriores, el número que figurará en los décimos escondidos será siempre el mismo —01181—, en honor a la fecha de fundación de la librería Galicia, en noviembre de 1981. «Los otros años no hubo suerte y no resultó agraciado, pero esperemos que a la tercera vaya la vencida», concluye.