XX.SS. promueve un plan a favor del transporte público gallego

La organización Xuventudes Socialistas de Galicia con su secretario xeral al frente, Xurxo Doval, arrancó este viernes en Lugo una campaña, que se traducirá en una proposición no de ley a través de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), para que se apruebe un plan de choque que "axude aos mozos e familias galegas a afrontar a suba do prezo dos combustibles".

Una campaña a la que se sumaba con su firma la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, en un acto celebrado en la Rúa da Raíña de la ciudad de la muralla, bajo el lema Abusar nunca foi trendencia.

Doval puntualizó que se busca incorporar dos de las vías de transporte público y sostenible alternativo a las crisis de los hidrocarburos, como son el tren y el autobús, y donde Galicia tiene muchas deficiencias.

"Esta campaña comeza cunha recollida de sinaturas, unha ILP que imos presentar ao Parlamento de Galicia consistente en cinco puntos para mellorar a situación do transporte de autobús no país, e así queremos, entre outras cousas, ampliar as bonificacións que desapareceron coa Tarxeta Nova", explicó Xurxo Doval.

Indemnizaciones. Además, el líder socialista propone la imposición a las firmas concesionarias de transporte interurbano de la obligación de compensar a los usuarios víctimas de retrasos o averías, de igual forma que ocurre en el transporte ferroviario.

A su vez, los socialistas reivindican que "todas as capitais de comarca en Galicia estean debidamente conectadas co autobús".

Finalmente, Xurxo Doval, en calidad de secretario xeral de las Xuventudes Socialistas aprovechó esta ocasión para solicitar a sus compañeros de Novas Xeracións y de Galiza Nova que se sumen a esta campaña social. "É unha iniciativa de país, para a mocidade de Galicia e as familias galegas que viven unha gran problemática coa inflación resultante da crise de hidrocarburos", que asola el panorama internacional.

Critica que Lara Méndez no apoye reformar el bus interurbano

El PP mostró su sorpresa después de que Lara Méndez apoyara ayer la petición de impulso de una iniciativa legislativa popular de su partido para mejorar el transporte interurbano en Galicia y a largo plazo para el tren en Galicia. Los populares recuerdan que Méndez votó en contra de una iniciativa del PP para pedir a Pedro Sánchez una reforma del mapa concesional del transporte por autobús.



35.000 lucenses tirados



Para el PP es "curioso" que Méndez defienda que los concellos deben disponer de un trayecto diario de ida y vuelta a los concellos adyacentes, "mentres onte defendeu que o Goberno central deixe tirados a 35.000 lucenses".