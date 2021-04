Xurxo Morales y Diego As, recibidos en el Concello

El teniente de alcalde de Lugo, Rubén Arroxo, junto con la edil de cultura, Maite Ferreiro, recibieron este miércoles a los artistas lucenses Xurxo Morales, saxofonista, y Diego As, grafitero, tras lograr el tercer premio en las Jornadas Internacionales de Saxofón, y el primer premio en la Liga Nacional de Graffiti, respectivamente.

"Desde a área de Cultura quixemos recoñecer o traballo destes dous lucenses, que cos seus recoñecementos veñen de promocionar a gran capacidade artística coa que conta Lugo", dijo Ferreiro.

Xurxo Morales recibió el tercer premio de saxofón en las Jornadas Internacionales de Saxofón que se celebran anualmente en Andorra, bajo la tutela de figuras prestigiosas del saxofón clásico como Claude Delangle, Alain Crepin, Vicent David, Mariano García o Nikita Zimim. Fue su primera participación en el certamen, y el único participante que representó al Estado español.

Ferreiro destacó que Xurxo Morales "recibiu formación na Escola Municipal de Música, unha instalación que desde a área de Cultura estamos a traballar en mellorar e promocionar, facilitando que aparezan novos valores no eido cultural lucense".

Diego As se acaba de proclamar campeón estatal de grafitti en la competición organizada por la Liga Nacional de Grafitti con un mural de 5x5 metros titulado New Virus Like. Según el autor, fue pensado para la juventud que está perdida. Diego As comparte la victoria en la primera edición del certamen con el vasco Nexgaff.