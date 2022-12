La Xunta suprime un puente en la Ronda Este por su impacto natural

La actualización del proyecto de la segunda y última fase de la Ronda Este de Lugo, desde la carretera de A Fonsagrada hasta la N-6 en A Tolda, se ha aprovechado para hacer algunos cambios en el trazado del vial y en las características del mismo con el objetivo de reducir su impacto ambiental. Una de las modificaciones más relevantes es que se suprime uno de los dos viaductos que estaban previstos, el que iba por encima del Rego de Samai, en la zona del río Rato. Se mantiene el del río Fervedoira, que cruzará el paseo del y la carretera del Rato para desembocar en la última glorieta de la Avenida de Madrid, en A Tolda.

El puente del Rego de Samai se había proyectado con unos 170 metros de longitud y un terraplén "de elevada altura", contenido por un muro verde vegetal de 16 metros de alto, pero "había marxe de optimización a nivel paisaxístico e ambiental", explicó la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade.

El departamento que dirige Ethel Vázquez indicó que el proyecto que existía desde el año 2011 tenía declaración de impacto ambiental favorable pero en esta se hacían algunas consideraciones, por lo que se aprovechó la necesidad de actualizar el proyecto para adaptarlo a normativa nueva y a los precios actuales de los materiales para "optimizalo e facelo cun menor impacto paisaxístico e ambiental".

En el proyecto inicial, la necesidad de hacer el viaducto de Samai y el muro venía dada por la cota de rasante en el tramo comprendido entre el cruce con la línea del ferrocarril y el río Rato. Lo que se hizo fue reducir la rasante y la longitud de dos tramos de la estructura. Esa rebaja permitió eliminar el viaducto y sustituirlo por un muro de hormigón, "sen aumentar a ocupación prevista no seu momento", precisa Infraestruturas. "Supón un beneficio moi significativo á hora de mellorar a integración da nova vía na contorna, que deixará de ser visible dende o parque do Rato salvo no punto onde a cruzará". "Optimizouse en todo o posible a sección transversal, mantendo a configuración de autovía", descaca la consellería. Con el cambio realizado también se hace innecesario retranquear una línea eléctrica que pasa por la zona, una medida que tenía "un importante custo".

El trazado del tramo pendiente de la Ronda Este seguirá teniendo 2,8 kilómetros de longitud, pero los cambios realizados también suponen un abaratamiento de la obra a pesar de que los costes de obra se han disparado debido fundamentalmente a la energía y los materiales. Así, se pasa de un proyecto que en 2011 estaba valorado en 22 millones de euros a uno que ahora cuesta 19,6 millones. El vial no superará el 5% de pendiente descendente en ningún caso y contará con dos pasos inferiores, uno de ellos para salvar la vía del tren.