La Xunta suma en Lugo la mayor parte de los cientos de funcionarios interinos

La aprobación por parte del Congreso de un decreto ley por el cual los interinos de las administraciones públicas que lleven más de 10 años en una plaza estructural que nunca haya sido convocada podrán adjudicarse dicho puesto sin necesidad de realizar una oposición, sino únicamente por una valoración de méritos, afecta a cientos de funcionarios interinos en la provincia de Lugo. Aunque este índice es sustancialmente variable según sea el ámbito local, provincial o autonómico del organismo público.

En la actualidad, el índice de interinidad más bajo lo presenta el Ayuntamiento de Lugo, donde el porcentaje está próximo al 10%. De los 680 puestos de trabajo dependientes, 550 de ellos están cubiertos por funcionarios de carrera, mientras que son solo 55 los trabajadores interinos. En este último caso, ninguno de ellos cumpliría los requisitos para acogerse a este decreto ley.

Mientras, el número total de trabajadores que ocupan una plaza de interinidad en la Diputación Provincial es de 115, 69 de ellos como funcionarios y 45 como personal laboral. Esta cifra supone el 14% del total de la plantilla.

En el caso de la administración general del Estado, el porcentaje de personal laboral temporal contratado por la Agencia Tributaria y el Servicio Estatal de Empleo Público (Sepe) desciende considerablemente hasta el 8%.

Así las cosas, la Xunta es la administración que recoge los datos de interinidad más altos, con un 50%. Más concretamente, en el Sergas, este porcentaje disminuye hasta el 40 por ciento. Estos datos de temporalidad a nivel autonómico fueron actualizados por última vez a fecha de junio de 2020.

Asimismo, los datos de interinidad de la administración de Xustiza señalan que la provincia de Lugo cuenta en la actualidad con 63 funcionarios interinos.

Por su parte, la sanidad arroja una cifra de 1.351 trabajadores temporales en el apartado de personal estatutario. El personal no sanitario interino, que trabaja en gestión y servicios, suma 295 trabajadores.

Dentro de la docencia no universitaria existen en la provincia 524 docentes interinos y 12 contratados como personal laboral. Y son 49 las personas no docentes contratadas en centros de enseñanza, por 166 profesionales del personal laboral temporal.

Por último, en conserjerías suman 143 interinos y 773 trabajadores laborales temporales.

Vanesa Rodríguez (seis años como interina)

"Después de diez años en el mismo puesto es justo que te lo valoren"

Vanesa Rodríguez es funcionaria interina y acumula una experiencia en el puesto de aproximadamente seis años.

Esta joven lucense se muestra a favor de la aprobación del decreto ley aprobado por el Congreso, puesto que alega que la experiencia profesional de aquellos trabajadores interinos que acumulan durante su periplo en un determinado puesto, que nunca fue llevado a una oposición, debe tenerse en cuenta de cara a su futuro profesional.

"Después de 10 años continuados de trabajo en el mismo puesto de responsabilidad, y que haga bien su trabajo, debería ser recompensada de alguna manera por parte de las administraciones públicas", considera.

Vanesa Rodríguez está convencida de la validez de la valoración de méritos acumulados en su currículo profesional para las personas acogidas a estos contratos temporales. "Es una opción válida para reconocer a trabajadores han desempeñado correctamente y con profesionalidad su trabajo. También se tendría que hacer un balance de los interinos que sí fueron eficaces en su trabajo y los que no".

TIEMPO SUFICIENTE. Para esta lucense, una década de contrato es tiempo más que suficiente para reconocer la validez de un profesional en un puesto de trabajo.

"Son 10 años trabajando en el mismo puesto y desempeñando funciones similares, así que me parece justo que te lo valoren a la hora de cubrir las vacantes que todavía no se cubrieron porque no se cursó la prueba pertinente", agrega Vanesa Rodríguez, que sigue a la espera de que se convoquen oposiciones.

Rocío Cabanas (interina y opositora)

"Todo aspirante debe ser juzgado por igual y no solo por mérito laboral"

En el otro extremo de la balanza se sitúa Rocío Cabanas, también trabajadora interina temporal, que ve una "injusticia" en el hecho de que una persona no tenga que pasar por las mismas pruebas u oposiciones para acceder a un puesto de trabajo como funcionaria de las distintas administraciones públicas.

Las pruebas eliminatorias le parece la solución más correcta al problema de temporalidad que sufren las administraciones y organismos públicos.

Respecto al hecho de que los interinos que puedan acogerse al decreto ley no tengan que realizar ninguna prueba eliminatoria, opina que todas las personas que se presenten a estas oposiciones "deben ser juzgadas por igual, y no solo por los méritos profesionales" logrados después de varios años desempeñando el mismo cometido público.

"Para valor únicamente este aspecto ya están los concurso-oposición, donde ya puntúan estos aspectos profesionales", manifiesta esta trabajadora.

CONTRATOS SUCESIVOS. Rocío Cabanas conoce perfectamente este tipo de pruebas para lograr un empleo estable en los distintos organismo públicos. Pese a firmar hace únicamente un año y medio su actual contrato de trabajo, acumula una sobrada experiencia profesional en su campo con varios contratos renovados con anterioridad.

Esta trabajadora pública es toda una veterana en la preparación de oposiciones: "Llevo un montón de años preparando oposiciones, tanto para ingresar como funcionaria en la Xunta como para hacerlo dentro del Ayuntamiento de Lugo", manifiesta esta aspirante.