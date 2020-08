La Xunta reitera a Adif que el pabellón postal de la estación está protegido

La Xunta reiteró a Adif que el edificio de Correos que se encuentra en el entorno de la estación de tren de Lugo es un inmueble protegido por el Plan Xeral de Ordenación Municipal de Lugo. La Dirección Xeral de Patrimonio Cultural explicó que Adif solicitó el pasado 16 de junio una aclaración sobre la calificación urbanística de ese pabellón postal para el desarrollo del proyecto de la nueva estación intermodal y que ayer le remitió la respuesta, en la que se explica, “como xa se indicou no pasado, que a protección urbanística inclúe tanto o edificio principal da actual estación como o anexo ocupado por Correos”.

El departamento de la Consellería de Cultura también puntualiza que es el PXOM del ayuntamiento de Lugo el que otorga esa protección. Indica también que aclara en esa comunicación a Adif que, si bien los edificios sobre los que el organismo estatal pide información -el de Correos y el de la propia estación- son de distintas épocas, ambos cuentan “cunha linguaxe formal e compositiva similar, existindo unha intención no máis recente por formar conxunto co máis antigo”. De esa manera, los dos inmuebles y los espacios que los rodean producen un ambiente “característico e harmonioso” que conforma “unha parte diferenciada do tecido urbano no que se atopan”.

Patrimonio recuerda asimismo que Adif realizó esa misma consulta en agosto de 2018 y que entonces recibió idéntica respuesta: que el edificio era un bien catalogado y protegido por el PXOM.

De hecho, ese punto ha sido objeto de otras comunicaciones entre el departamento de la Consellería de Cultura y el organismo estatal, ya que el proyecto del Ministerio de Fomento para la intermodal del Lugo contempla la demolición de ese pabellón postal.

Tirar ese inmueble permitiría hacer una plaza en esa zona. En el edificio de la estación estaría un inmueble para llegada y salida de pasajeros y debajo un aparcamiento que daría servicio a la intermodal.

El carácter de edificio protegido o no del pabellón postal ha sido un punto de fricción entre ambas administraciones, ya que la Xunta dijo en su momento que desconocía que el proyecto contemplaba la demolición del mismo.