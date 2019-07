La Xunta reformará su sede en Lugo para ahorrar y hacerla más eficaz

Las obras para mejorar la eficiencia energética de la sede de la Xunta en Lugo, que saldrán este mes a licitación, se podrían iniciar antes de que finalice el año y podrían estar listas en verano de 2020, pues su plazo de ejecución es de siete meses. Esas son las previsiones que maneja el Gobierno gallego, según dio a conocer este viernes su vicepresidente, Alfonso Rueda, que presentó el proyecto en la capital lucense.

Las obras se acometerán por la tarde, a partir de las 15.00 horas, para afectar lo menos posible a los servicios que prestan a los ciudadanos los funcionarios y empleados públicos que trabajan en el céntrico edificio administrativo de la Ronda da Muralla.

Ese fue el mismo método que se aplicó en la compostelana sede de San Caetano, cuyas obras, que duraron un año, se han concluido esta semana.

El proyecto supondrá una inversión de 1,9 millones, de los que las mayores partidas se destinarán a la mejora de la climatización, 557.116 euros, y a la de la ventilación, 270.931.

Alfonso Rueda, que pidió disculpas por anticipado por las molestias que se puedan ocasionar, dijo que con esta reforma se atiende una vieja reivindicación laboral, ya que el edificio está "mal climatizado e mal iluminado".

"Pretendemos deixar o edificio en condicións normais de confort, que se viñan demandando desde hai tempo porque facía máis calor do necesario no verán e máis frío no inverno", afirmó el vicepresidente de la Xunta y conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.

Con estas obras, según explicó al personal el arquitecto que redactó el proyecto, se pretende un ahorro energético, una disminución de la emisión de dióxido de carbono (CO²) y una mejora del confort.

Este técnico detalló, entre otros males de la sede autonómica, "as importantes perdas de calor, o difícil control da temperatura, a ventilación inadecuada e a iluminación insuficiente".

Entre las medidas que se adoptarán figuran la sustitución de tres bombas de calor y de los conductos de distribución y regulación del aire, así como la instalación de un nuevo sistema de control para regular la temperatura, cuatro máquinas de ventilación y lámparas led.

ESTORES MOTORIZADOS. Para hacer frente a la insolación que sufre el edificio administrativo de la Xunta en la capital lucense se instalarán estores motorizados en las fachadas principal y sureste y láminas de protección solar en las claraboyas, además de sensores de sol.

El preámbulo a estas obras serán las que se realizarán este verano para ampliar y mejorar la distribución del Registro. Su plazo de ejecución será de dos meses y ya han sido adjudicadas por unos 60.000 euros, según dio a conocer este viernes durante su visita el vicepresidente de la Xunta y conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.

El lugar de trabajo de casi 800 funcionarios, que recibe a diario 2.000 visitas

La presentación del proyecto de rehabilitación para la mejora de la eficiencia energética del edificio administrativo de la Xunta en Lugo, a la que acudió el número dos del Ejecutivo gallego, se realizó ante una nutrida representación de los cerca de 800 funcionarios y empleados públicos que prestan sus servicios en la sede de la Ronda da Muralla, que a diario recibe a unos 2.000 ciudadanos. Rueda estuvo acompañado en el acto por el delegado territorial, José Manuel Balseiro, y el arquitecto Rodrigo Portanet.