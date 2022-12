La Xunta recuerda a Méndez que da el Risga si hay aval del Concello

La Xunta concede el Risga a una persona si el Ayuntamiento emite un informe favorable y además los servicios sociales deben hacer el seguimiento de los beneficiarios de esa ayuda económica. Así replicó ayer la delegación de la Xunta en Lugo a la petición de la alcaldesa, Lara Méndez, de que se estudie la retirada de las prestaciones sociales que reciben los gorrillas que operan en Lugo.

La Xunta remarcó que el Concello interviene en los prOcedimientos de concesión o denegación de la Risga a las personas empadronadas en Lugo y que tiene también la posibilidad de impulsar de oficio el pago de esas ayudas sociales.

La solicitud para beneficiarse del Riga se puede presentar tanto en la Xunta como en el Ayuntamiento, pero la concesión de la ayuda requiere que los servicios sociales municipales firmen el proyecto de integración social del beneficiario y emitan un informe, advierte la Xunta.

Esos equipos de trabajo social del Ayuntamiento también deben velar por el cumplimiento del plan de integración del beneficiario de la Risga y deben avisar a la Xunta, en caso de incumplimientos, para que modifique, suspenda o extinga la prestación, apunta la Xunta, que dice que a día de hoy no ha recibido ninguna advertencia de ese tipo sobre los gorrillas por parte del Ayuntamiento.

Pero, más allá de procedimientos, la delegación de la Xunta también dice que eliminar el cobro de la Xunta no parece ser la solución al problema de los gorrillas, «aínda que como é habitual para a alcaldesa si parece servir para que o Concello non asuma a súa responsabilidade e falta de xestión e prefira botar as culpas á Xunta».

Añade que realiza una revisión anual de la situación de los beneficiarios de la ayuda, pidiendo un informe social de su situación.