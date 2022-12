La Xunta reclama otra vez terreno para el centro de salud del Sagrado Corazón

El delegado de la Xunta en Lugo, Javier Arias, acaba de remitir otra carta al Concello de Lugo en la que le recuerda que el Gobierno autonómico lleva tiempo esperando a que Lugo ponga a su disposición una parcela para construir el centro de salud del Sagrado Corazón. Arias insiste en que la construcción de dicho centro ya está aprobada por la Xunta y que hace más de un año que esperan una respuesta de las autoridades municipales.

"Despois de máis dun ano da aprobación do Plan de Infraestruturas Sanitarias de Atención Primaria polo Consello da Xunta de Galicia", recoge la carta dirigida a Lara Méndez, "quero insistir na necesidade de que o Concello de Lugo dea un paso adiante para avanzar na futura construcción do novo centro de saúde no barrio do Sagrado Corazón".

La misiva recuerda que "esta foi unha das cuestións tratadas na reunión que mantivemos o pasado 24 de ocutubro con presidente da Xunta e na que reiteramos a solicitude que tamén lle fixo o Conselleiro de sanidade en dúas cartas en novembro do 2021 e marzo de 2022".

Arias insiste en que este tema también se trató en una reunión conjunta con Abanca, la entidad propietaria de los terrenos que barajan para instalar la dotación sanitaria. Por todo ello, y "para facer realidade esta infraestructura imprescindible" solicita a Méndez que ponga a disposición de la Xunta una parcela "viable e libre de cargas, cunha edificabilidade de 1.534 metros cuadrados".