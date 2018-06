La Xunta reclama de nuevo al Concello celeridad para las licencias en A Tinería

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publicó ayer la formalización de los contratos para la rehabilitación de un edificio para dos viviendas de promoción pública en el número 30 de A Tinería y la rehabilitación de un inmueble para una vivienda de promoción pública en la calle Recanto do Miño, números 11-13. No obstante, según lamentó el delegado de la Xunta, José Manuel Balseiro, esta última obra no puede iniciarse porque el Ayuntamiento aún no resolvió sobre la licencia.

El importe de adjudicación de la obra de A Tinería, que ejecutará la empresa Construcciones Orega, asciende a 182.438 euros, y la de Recanto do Miño, adjudicada a Obras y Viales de Galicia, a 140.382 euros.

Balseiro subrayó que este era el último trámite administrativo, por lo que la Consellería de Infraestruturas e Vivenda estaría en disposición de dar comienzo a las obras próximamente de tener obtenida la licencia que se solicitó al Concello de Lugo en noviembre de 2016. En este sentido, recordó que las tasas de la licencia están pagadas y que la Xunta ya demandó anteriormente mayor diligencia al Ayuntamiento, a medida que avanzaban los trámites de adjudicación ahora finalizados.

Igualmente, aseguró Balseiro, también están bloqueadas por falta de licencia municipal las obras en el número 15 de A Tinería. La Xunta formalizó en diciembre del pasado año el contrato con la adjudicataria, Construcciones Orega, por 635.688 euros, para la reestructuración y ampliación de un edificio para cinco viviendas de promoción pública y un local comercial. Tras tardar más de un año en contestar a la solicitud de licencia, el Ayuntamiento pidió cambios en el proyecto.