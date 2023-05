La Xunta recaba propuestas de las empresas lucenses para adecuar la oferta de FP

"Non hai xente para traballar. Non hai xente que sepa traballar". Reiteró el conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, que para combatir este caballo de batalla está recabando las propuestas de las empresas para adecuar la oferta de Formación Profesional a las necesidades de los sectores productivos, pero también de los territorios.

Román Rodríguez, que participó este lunes en un encuentro del Plan Conecta en el centro integrado de FP Politécnico de la capital lucense, destacó que en los últimos diez años en los ocho municipios de la comarca de Lugo ha aumentado "case un 40%" el número de alumnos de FP en sus 18 centros, pese al "contexto de caída demográfica". Actualmente hay 4.312 matriculados en los 123 programas formativos, "algúns únicos en Galicia", según puso de manifiesto.

El conselleiro, que recordó que en los dos próximos cursos se aumentará el número de plazas en Galicia en 9.500 —ahora hay unas 61.000— aseguró que la FP "ten que ser útil para os alumnos, o 85% dos dos ciclos ordinarios colócanse de xeito inmediato e o 100% da dual, e para as empresas, que se van dotar do máis importante, o capital humano".

Además de esa "crecente" demanda de esta enseñanza por parte de los estudiantes, Román Rodríguez indicó que se ha generado una "confianza" en el mundo empresarial. "Non se trata de ampliar por ampliar, senón que se trata de acertar cunha oferta de ciclos formativos que dea resposta ás necesidades das empresas. Para acertar hai que escoitar. A educación non é un fin, é un medio para que a sociedade avance", precisó Román Rodríguez durante el encuentro territorial con autónomos y pymes celebrado en el Politécnico.

El titular de Cultura, Educación, FP e Universidades, que estuvo acompañado en este foro por la directora xeral de FP, Eugenia Pérez, y por el delegado territorial de la Xunta, Javier Arias, destacó asimismo que "estamos dando oportunidades laborais e xerando profesionais capacitados e ben preparados para que as empresas poidan ver cubertas as súas necesidades".

Dificultades para encontrar personal

En este encuentro participó, entre otros, el presidente de la Fundación CEL, Luis García Santalla, quien destacó que "non é admisible que, coa taxa de desemprego actual, as empresas teñan dificultades para atopar os perfís que demandan".



"Os postos de traballo de hoxe caducan, necesitamos que os traballadores se adapten a novos retos, reciban unha formación continua, e que a mocidade teña as aptitudes e actitudes necesarias para facer fronte ás novas formas de facer negocio", afirmó García Santalla.



El presidente de la Fundación CEL sostiene que, por una parte, la oferta formativa "debe axustarse ás necesidades das empresas" y, por otra parte, que estas "teñen que colaborar de forma activa e desinteresada".



García Santalla hizo un llamamiento a las administraciones públicas y a la patronal para trabajar conjuntamente con el fin de "implantar un novo modelo de formación integral e flexible".