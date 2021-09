La Xunta propone distribuir las barracas de San Froilán por distintas localizaciones

A la espera de que la comisión de fiestas tome el próximo lunes una decisión definitiva sobre el recinto ferial de las patronales de San Froilán, declaradas de Interés Turístico Nacional, la Xunta de Galicia ha aclarado que las medidas decretadas por las autoridades sanitarias para prevenir contagios de coronavirus no impiden la instalación de las barracas.

De hecho, para que Lugo no se quede sin esa parte importante de la fiesta y evitar al mismo tiempo aglomeraciones, propone distribuir las barracas por "distintos puntos" de la ciudad.

Aunque la decisión todavía no ha sido tomada de forma definitiva, el gobierno local de Lugo, en concreto el área de Cultura, que dirige la nacionalista Maite Ferreiro, sigue insistiendo en que lo más prudente este año es que no haya barracas y que no abra sus puertas el recinto ferial.

"A todos nos gustaría que hubiese barracas y vivir un San Froilán como en tiempos", dijo Ferreiro a los medios de comunicación, porque "es la mejor fiesta del otoño en Galicia", pero de abrir sus puertas el recinto ferial "no se podría cumplir el protocolo” de seguridad frente al coronavirus "establecido por la Xunta".

Sin embargo, el delegado territorial de la Xunta de Galicia, Javier Arias aclaró este viernes que la normativa autonómica de prevención frente al covid "sí contempla la posibilidad de instalar atracciones de feria en espacios públicos”, aunque “exige fórmulas que garanticen la seguridad”.

Precisó que solo están prohibidas "expresamente" en aquellos municipios que se encuentren en el nivel máximo de restricciones, pero "en los demás casos es necesario adoptar medidas que aseguren, entre otros aspectos, el cumplimiento de los aforos y la distancia interpersonal".

Desde su punto de vista, "lo más operativo sería distribuir" las atracciones por "distintos puntos" de la ciudad, para "evitar las aglomeraciones que podrían producirse en un ferial" concentrado "como el del San Froilán".

"HAY MARGEN". En todo caso, opina el delegado, el protocolo de la Xunta "deja margen para la actividad de los feriantes, como se ha demostrado este mismo verano en otras ciudades gallegas”, donde "sí trabajaron para buscar soluciones".

Portavoces de los feriantes, que esperan acontecimientos, anunciaron que el próximo lunes se desplazarán a Lugo para conocer la resolución de la comisión de fiestas, al tiempo que insisten en que podrían trabajar en la capital lucense como ya lo han hecho en otras ciudades.