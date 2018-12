La Xunta pide a Méndez que anule la orden de destapar el escudo franquista del Lucus Augusti

El delegado territorial de la Xunta de Galicia en Lugo, José Manuel Balseiro, le ha remitido un escrito a la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, registrado en el mediodía de este viernes en el Ayuntamiento, en el que le pide que anule el expediente de "restauración de la legalidad" que obliga a la Administración autonómica a destapar el escudo franquista de la fachada del instituto Lucus Augusti, decano de los centros de secundaria gallegos. En esa carta, el delegado le dice a la regidora que "esa decisión, promovida a instancias del teniente de alcalde y delegado del Área de Desenvolvemento Sostible e de Personal, Daniel Piñeiro, debe ser revisada y acordar su anulación", dado que el Gobierno gallego disponía "de la autorización previa y preceptiva del servicio de Patrimonio Cultural" para "la solución adoptada".

De hecho, el delegado territorial recuerda que la Xunta realizó "la oportuna comunicación previa al Ayuntamiento y pagó la tasa correspondiente" antes de cubrir el escudo franquista de la fachada con un tablero de madera y escayola, en cumplimiento "de la Ley de Memoria Histórica", pero también de un acuerdo unánime del pleno de Lugo, del 30 de noviembre de 2017, que urgía a su retirada. Además, en esa comunicación previa realizada por la Xunta, aclara la Delegación Territorial en la carta, ya se hacía referencia a la resolución de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, emitida el 28 de noviembre de 2017, "por la que se autoriza la intervención prevista en la fachada del instituto".

La Xunta no presentará alegaciones al expediente, pese a su "oposición a tan arbitraria decisión municipal"

Esa autorización, matiza, es "obligatoria, por ser este un bien incluido en el catálogo del Patrimonio Cultural de Galicia" y no solo "incluye descripción de las obras a realizar, sino que considera acertada la solución adoptada", pues se trata de una "intervención no destructiva, reversible y que no impacta negativamente desde el punto de vista de la protección patrimonial". De hecho, aunque el gobierno local calificó esa actuación como "un pegote", la Xunta encargó un informe técnico a un arquitecto que "también avala la solución adoptada".

Subraya el delegado territorial, por otra parte, que resulta "curioso" que el "procedimiento iniciado por el Ayuntamiento tenga su origen en una denuncia de la Policía Local, casi un año después de terminadas las obras". Por todo ello, la Xunta de Galicia le comunica al Ayuntamiento de Lugo su "negativa a hacer uso del trámite de audiencia o a presentar alegaciones".

"Obligados por su requerimiento", añade el delegado territorial, "nos vemos en la obligación de iniciar los trámites para reponer la situación anterior, esto es, retirar los elementos que ocultan el escudo franquista". Eso sí, "haciendo constancia expresa" de su "perplejidad" por la decisión del gobierno local y su "oposición a tan arbitraria decisión municipal".