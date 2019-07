La Xunta pide ampliar el proyecto de residencia si no se hace la comisaría

La conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, aseguró este martes que la Xunta está "volcada" en el trabajo para conseguir "un novo barrio" en A Residencia y que, si el actual Gobierno de España no ofrece avances relacionados con la nueva comisaría, ocuparán "ese espazo cunha residencia da terceira idade funcional para garantir e contribuir a facer cidade no barrio".

Vázquez confirmó que la propuesta de la Xunta es ampliar el proyecto y ejecutar un centro integral de salud, "que vimos de licitar con máis de 12 millóns de euros", y también de empleo, "que contarán con equipamentos importantísimos e contribuirá á formación e á promoción".

La conselleira aseguró que la colaboración con el anterior Gobierno de Mariano Rajoy fue clave "grazas aos importantes acordos que se alcanzaron" y lamentó la "falta de implicación" del actual Ejecutivo, liderado por Pedro Sánchez, "no compromiso acadado para o equipamento da nova comisaría".

Según Vázquez, la intención de la Xunta es que el actual Gobierno traslade "toda a información sobre avances e previsións no que respecta á comisaría, onde non vemos avances porque esa parece ser precisamente a súa previsión, non avanzar".

Ante esta situación, la conselleira apuntó que si no reciben noticias del Ministerio de Interior, la decisión de la Xunta será "ocupar" el espacio.

"Se non hai resposta, se entre as previsións do Goberno non figura facer unha nova comisaría, queremos aproveitar o espazo que deixará baleiro para utilizalo en servizos sociosanitarios. En definitiva, ocupalo para ofrecer unha mellor funcionalidade á cidadanía cunha residencia tan demandada por todos que dará unha nova vida ao barrio".

Vázquez apuntó que desde la Xunta se está avanzando en el proyecto gracias "á demolición do antigo hospital Xeral, que rematará en outubro". Además, la conselleira insistió en que esperan que la respuesta del ministerio llegue lo antes posible "para avanzar na residencia".