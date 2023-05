La Xunta niega que haya nuevas leyes que impidan montar el Arde Lucus

La amenaza que pesaba sobre uno de los elementos centrales del Arde Lucus, los campamentos que montan las distintas asociaciones de recreación histórica, parece mantenerse, si bien la confusión entre versiones y normas no permite conocer el alcance exacto. De entrada, la Xunta asegura que no hay ningún cambio normativo reciente que afecte a dicho montaje o cuestione los materiales que se usan en ellos, tal y como había informado el Concello a las asociaciones de la fiesta.

Estos grupos, los 17 más importantes, firmaron una carta conjunta en la pedían ayuda al propio Concello para solucionar el problema, que supuestamente afectaba a materiales como madera, paja o cuerda, fundamentales en sus montajes. Las asociaciones explicaban, alarmadas, que no disponían ni del tiempo ni de los conocimientos ni del dinero.

Ante esta circunstancia, el Concello aseguró que procedía a contratar por procedimiento de urgencia a un "técnico experto" que fuera grupo por grupo analizando sus campamentos y recomendando cambios. El contrato ya está en la plataforma de contratación, por 15.000 euros.

Según insistió este martes el Concello, sí hay cambios que obligan cuando menos, a que un técnico certifique todas las instalaciones y haga un plan de seguridad. Alude a dos decretos, uno aprobado en octubre pasado y otro en diciembre.

Sin embargo, la Xunta defiende que desconoce qué cambio de norma pueden referirse, porque el último al respecto "non fai ningunha referencia a prohibicións ou modificacións relativas ao uso de materiais, neste decreto lémbrase a obrigatoriedade de cumprir coas condicións técnicas e de seguridade, unicamente para carpas e gradas non para os campamentos, recollidas respectivamente nas normas europeas UNE-EN 13782, do ano 2016, e UNE-EN 13200-6, do 2013, e que se supón que xa se estaban a cumprir".

Desde la Dirección Xeral de Emerxencias insisten en que no hay cambios para los campamentos, al tiempo que hacen hincapié en que no se introducen novedades en el decreto, que solo recoge las normas que ya existían.