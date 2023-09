La Xunta insiste al gobierno de Lugo que plantee un trazado alternativo a la Ronda Este

La conselleira de Infraestruturas e Territorio, Ethel Vázquez, volvió a enviar una carta a la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, como ya hizo a principios de julio, para solicitarle que, visto que el gobierno local no está de acuerdo con el trazado de Ronda Este diseñado por la Xunta, le plantee otro alternativo. Da ese paso al no haber recibido "contestación oficial por escrito por parte do Concello".

En julio, declaraciones públicas realizadas tras esa primera petición, la regidora rechazó de plano que el Concello vaya a presentar un proyecto alternativo, ya que considera que estaría haciéndose cargo de un cometido que le corresponde a la Xunta, promotora de la infraestructura.

Pese a la posición explicitada por el ejecutivo local, la consellería vuelve a apelar a la disposición que manifestó la alcaldesa a lo largo del último año de "negociar" una solución para poder finalizar una infraestructura que está pendiente desde el año 2010, cuando se abrió al tráfico el primer tramo, y que durante muchos años fue reivindicada por el gobierno de Lara Méndez y por el resto de partidos políticos.

Vázquez señala en la misiva enviada este viernes a la alcaldesa el convencimiento de la Xunta de que el trazado de Ronda Este expuesto al público "optimiza o máximo posible o seu deseño e garante as mínimas afeccións paisaxísticas e ambientais", pero a la vez ve "positivo e construtivo" que el Concello le haga llegar una alternativa de trazado viable, "que posibilitaría, ademais, axilizar a súa tramitación e impulso". La conselleira recuerda que los Orzamentos de la Xunta tienen consignados 19,5 millones de euros para esta obra, que tiene también una importante contestación social, de la que la Xunta es consciente.