La Xunta indaga si el bazar chino de As Gándaras abrió sin la licencia comercial precisa

La Xunta abrió un expediente, que aún no tiene propuesta de sanción, al bazar chino de As Gándaras por carecer de licencia comercial autonómica, necesaria para superficies de exposición y venta al público igual o superior a 2.500 metros cuadrados. La Xunta asegura que es el único expediente de este tipo que hay en la provincia y que hace años que no abría ninguno.

El dueño de la nave, el ingeniero y la propietaria del negocio aseguraron este martes que el problema "está en vías de solución". "Xa se lle explicou ao técnico da Xunta, e imos presentar alegacións, porque a superficie de venda e exposición é algo inferior a 2.500 metros cadrados. Debeu haber unha confusión co que era zona de venda e de zona de almacén cando acudiu o inspector", explicaron.