La cuenta atrás para la restauración del Pazo de Doña Urraca -un emblemático edificio medieval ubicado en A Tinería- está ya en marcha. La conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, anunció ayer en Lugo -durante una visita a una de las viviendas recién rehabilitadas-que el proyecto para llevar a cabo estos trabajos de restauración ya fue encargado.

La Xunta colaborará en este proyecto con el Concello. De hecho, para el próximo viernes está prevista una reunión entre técnicos de la consellería y municipales . La colaboración entre ambas administraciones estará regida por un convenio en el que el Ayuntamiento cederá a la Xunta inmuebles próximos al pazo para que sean incluidos en el proyecto de revitalización de la zona y restauración del edificio y permitir "que se abra o pazo ás visitas", dijo Ángeles Vázquez. Previamente, será necesaria también una modificación del Plan Especial de Protección del Recinto Interior, el Pepri.

A este respecto, el concejal de urbanismo sostenible, Miguel Couto -presente también en el acto de A Tinería- confirmó que había mantenido ya una reunión con el director del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) para hablar del proyecto de rehabilitación del Pazo de Doña Urraca, que requerirá también una inversión por parte del Concello.

"A modificación do Pepri facilitará a ferramenta para que o Concello poida facerse coa titularidade de tres vivendas e dous espazos perto do Pazo de Dona Urraca", explicó Miguel Couto.

El Ayuntamiento colaborará con el proyecto de la Xunta de recuperación del Pazo Doña Urraca con el fin de que la inversión local revierta en viviendas municipales de alquiler "para evitar a especulación", dijo Miguel Couto.

A TORRE. Otro proyecto de rehabilitación de edificios que llevará a cabo próximamente la Xunta en A Tinería es el de la Casa da Torre. A este respecto, la conselleira manifestó que se está llevando a cabo actualmente la redacción del proyecto. Indicó, además, que las obras se licitarán en el primer trimestre del año que viene.

VIVIENDAS. Ángeles Vázquez visitó ayer tres de las viviendas de promoción pública que acaba de rehabilitar la Xunta en A Tinería con destino a alquiler, a través del programa Rexurbe, en el que la Administración gallega invertirá 780.000 euros solo en este barrio, además de los más de 26 millones de euros que ya fueron invertidos en la recuperación y rehabilitación del patrimonio edificatorio de A Tinería.

Las tres últimas viviendas rehabilitadas por la Xunta en la zona y pendientes de ser recibidas por el IGVS están integradas en dos edificios. Dos de ellas están en el número 30 de A Tinería y otra más, en Recanto do Miño 11-13, que serán adjudicadas en régimen de alquiler.

Por otro lado, la conselleira de Vivenda destacó el avance de las obras de rehabilitación del edificio número 15 de A Tinería, que se amplía al solar contiguo, y del inmueble situado en el Recanto do Miño, 17. "Estas dúas vivendas están a piques de rematarse. Pensamos que estarán listas no primeiro trimestre de 2020. En total, son xa 36 os edificios restaurados na Tinería pola Xunta, o que supuxo 26,3 millóns de investimento. Pero nos orzamentos de 2020, haberá 780.000 euros a maiores para o programa e as áreas Rexurbe".

El edil de urbanismo sostenible, Miguel Couto, pidió, por su parte, a la Xunta que recupere los niveles de inversión de la época del bipartito en A Tinería. En este sentido, afirmó que "en dez anos, a Xunta investiu 1,2 millóns de euros na Tinería, mentres que só en catro anos do bipartito investíronse 24 millóns de euros". Couto también comparó la inversión de la Xunta en rehabilitación en Lugo con la que hizo en O Incio, de un millón de euros, dijo, o en Mondoñedo, de medio millón, municipios con menos habitantes.