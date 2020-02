La Xunta empezó ya a desmontar el interior del antiguo hospital Materno

La Consellería de Infraestruturas e Mobilidade acaba de empezar a desmontar el interior del edificio del Materno por lo que da por iniciadas las obras de ejecución del centro integral de salud que irá en el barrio de A Residencia. Explica que, después de esa labor manual, se comenzarán las demoliciones.

Se echará abajo la antigua cafetería y un lateral de lo que fueron las Urgencias Pediátricas, así como una nave que estaba situada en la parte trasera del Materno y donde se encontraba la lavandería y la central térmica del antiguo hospital Xeral.

Las obras del que será el primer centro integral de salud de Galicia tienen un plazo de ejecución de 20 meses y fueron adjudicadas a Acciona Construcción por un presupuesto de más de 11,4 millones de euros. La nueva infraestructura aprovecha la infraestructura del antiguo Materno para habilitar un edificio de 8.000 metros cuadrados, con seis plantas, y que acogerá un centro de salud, un Punto de Atención Continuada (PAC), área de salud mental y una base para el 061.

Infraestruturas recuerda que esta intervención también servirá para "a urbanización do ámbito do edificio e as súas áreas de contacto coa cidade co obxectivo de reordenar os accesos ao novo centro sanitario". También señala que forma parte de un proyecto para la recuperación barrio, con una inversión conjunta de más de 30 millones de euros, que permitirá que los lucenses dispongan de casi 21.000 metros cuadrados de un nuevo espacio social.

La Xunta levantará, además del centro de salud, otros edificios para uso público del ámbito sociosanitario, como una nueva residencia de la tercera edad. Será promovida por la Consellería de Política Social y se levantará sobre parte de la parcela del antiguo hospital. La actuación también incluye la dotación de la zona de aparcamiento de toda la nueva área, ya que está previsto que se habiliten más de 100 plazas bajo lo que será ese nuevo centro residencial geriátrico. En el proyecto se prevé la ejecución de una nueva comisaría, de la que la Xunta asegura que le está demandando al Gobierno central.

En esa nueva zona también se levantará una nueva oficina de empleo, que proporcionará energía al complejo, y un centro de emprendimiento que tendrá como objetivo promover nuevas empresas del sector aeronáutico.

PAC. La principal novedad de un centro integral de salud en comparación con otro convencional es su capacidad diagnóstica y resolutiva. Por ejemplo, contará con equipos radiológicos y con análisis clínicos, ambas unidades darán servicio además de al centro de salud fundamentalmente al PAC.

No es algo que tenga el hasta ahora PAC de Lugo, situado en Fingoi, que si precisa hacer alguna prueba de imagen o una analítica debe remitir el paciente a Urgencias del Hula.