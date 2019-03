A Xunta elude pronunciarse sobre a sentenza do galego por ser "competencia local"

O secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, asegurou que a Xunta "acata sentenzas", en relación á emitida polo Tribunal Supremo que invalida varios puntos da ordenanza do galego do Concello de Lugo, tras a denuncia de Galicia Bilingüe, e opta por centrar na administración local a "competencia" de recorrela.

No transcurso da Comisión de Educación celebrada no Parlamento de Galicia, cuestionado sobre a sentenza pola deputada do BNG Olalla Rodil, Valentín García asegurou que "a Xunta non interpreta as sentenzas" e que a ordenanza é "de ámbito local".

Por tanto, sostén que a "competencia lle corresponde á entidade local que a promoveu", de modo que está "en mans" do Concello a "defensa da ordenanza ou poder recorrer á sentenza".

Calquera outro posicionamento da Xunta sería, ao seu xuízo, "unha intromisión" por parte do goberno galego. "Se non se está de acordo corresponde a Lugo o recurso ao Tribunal Constitucional e por iso non nos manifestamos sobre a manifestación convocada con toda a lexitimidade do mundo", en referencia á protesta convocada precisamente este mércores na cidade.

O Concello de Lugo xa anunciou en días pasados que estuda recorrer ante o Constitucional a sentenza do Tribunal Supremo pola que se confirma a anulación de varios preceptos dunha ordenanza municipal sobre o uso do galego, que levou á xustiza a entón asociación Galicia Bilingüe agora integrada en Hablamos Español.

Na comisión, a deputada nacionalista Olalla Rodil criticou que se bota "en falta un pronunciamiento da Xunta" "ante grupúsculos extremistas que queren atacar por terra, mar e aire" o galego.