La Xunta dice que la nueva residencia estará lista el mes que viene

La conselleira de Política Social, Fabiola García, aseguró este jueves que la nueva residencia de mayores que la fundación Amancio Ortega levanta en el barrio de A Residencia estará lista "nas vindeiras semanas ou no vindeiro mes" y que "acto seguido" se procederá a ponerla en marcha y ofertar las 120 plazas públicas con las que contará.

García anunció la inminente puesta en marcha del nuevo geriátrico -situado en los terrenos que ocupaba el antiguo hospital Xeral- durante una visita al de As Gándaras, otro de los dos íntegramente públicos con los que cuenta Lugo y del que recordó que será objeto de una profunda renovación tras llevar 40 años en pie.

La titular de Política Social aseguró que, de las siete residencias que la fundación Amancio Ortega levantará en la comunidad gallega, las primeras que comenzarán a dar servicio serán las de Lugo y Santiago. La lucense lo hará en un barrio de A Residencia completamente reformado, donde todo el recinto que antes ocupaba el complejo del Xeral y el Materno acogerá ahora con distintos recursos sociosanitarios que se irán abriendo a partir del último trimestre del año.

Destacó, además, que cuando entre en funcionamiento será "un centro de referencia en Europa" e insistió en que la Xunta trabajará para que los lucenses puedan disponer de él cuanto antes.

Por otra parte, la directora de la residencia de As Gándaras, Águeda Valín, recordó que las obras previstas para el centro incluirán la creación de unidades de convivencia de un máximo de 25 usuarios, nuevos espacios de atención sanitaria y una renovación completa de la fachada y las car pinterías exteriores.

El objetivo de la obra es consolidar en ese centro público lo que la Xunta llama el nuevo modelo de cuidados, con una reorganización de los espacios para hacerlos más personales, incrementando la humanización y favoreciendo que centros como el de As Gándaras -que ahora tiene 165 residentes- pueda funcionar con la cercanía de uno de menor tamaño.

Esa remodelación tiene un presupuesto previsto de siete millones de euros, tal y como recordó este jueves la conselleira, que ya anunció el pasado marzo a los residentes los pormenores de los trabajos en otra visita. Este jueves uno de ellos le preguntó por qué no se habían iniciado todavía, mientras le explicaba la necesidad de que se cambiasen los baños de las habitaciones como la suya. Lo cierto es que, por el momento, la Xunta ha licitado el proyecto de las obras.

García estuvo acompañada en la visita, además de por la directora de la residencia de As Gándaras, por el jefe territorial de la Xunta en Lugo, Javier Arias;el jefe territorial de Política Social, Javier Vázquez Nodal, y el concejal popular Gustavo Díaz.

Servizos: "Destinamos 600 millóns ao coidado de maiores con dependencia

García asegura que "Galicia é o mellor lugar para envellecer" y que se ha convertido en referencia nacional y europea

La conselleira de Política Social aseguró este jueves que "Galicia é neste momento o mellor lugar para envellecer" por sus políticas de cuidados. Recordó que a la atención de mayores con problemas de dependencia se destinan, a través de distintos programas, un total de 600 millones de euros, lo que ha servido para convertir a la comunidad en "referencia nacional e europea" en materia de asistencia a mayores.

García viajó a Lugo para hacer un balance de todas esas políticas, entre las que destacó las casas del mayor, "un recurso de atención diurna espallado polo rural", de los que se contabilizan más de cien en el conjunto de la comunidad y 23 de los cuales se encuentran en la provincia de Lugo.

También se refirió al programa Xantar na Casa, que ofrece menús adaptados y equilibrados a mayores que viven en sus domicilios pero tienen dificultades para cocinar y de los que se sirven 14.000.

García con una usuaria. XESÚS PONTE

El servicio "máis aprezado polos maiores" es, según aseguró la titular de Política Social, el de Axuda no Fogar, un recurso que permite a los mayores que lo precisen recibir asistencia en sus domicilios, de manera que, pese a problemas de movilidad y dependencia, "poden seguir vivindo nas suas casas e preto dos seus familiares e seres queridos", recordó. Un total de 72.000 personas con distintos grados de dependencia son atendidas dentro de ese programa.

Finalmente la conselleira citó también la orden habilitada por la Xunta "e dotada con 20 millóns de euros para que sexan os propios concellos os que poñan en marcha os seus propios recursos como centros de día ou centros residenciais".

De esta manera, es la Administración local a través de esa línea y en función de las necesidades que detecten en su población la que puede habilitar nuevos servicios para personas mayores, destacó García este jueves.

Fuera el foto: "A Xunta fai, o Goberno fala"

La conselleira de Política Social criticó que no se invitara a ningún representante de la Xunta a participar en el foro de la UE sobre envejecimiento y reto demográfico que se estaba celebrando en el preciso instante de su visita a As Gándaras.



"Mentres a Xunta fai, o Goberno fala", aseguró, y destacó la importancia de estar "sobre o terreo" contando a los mayores las políticas autonómicas sobre cuidados.



Ley de Dependencia



"Supoño que o Goberno non invita á Xunta porque non quere que lle airee as vergoñas, como o feito de que incumple a Lei de Dependencia", y recordó que, pese a que establece que la aportación debe ser al 50% entre los gobiernos estatal y autonómico, el primero solo está aportando el 30%.



Nuevo modelo



Fabiola García también criticó que, si se pone en marcha el nuevo modelo de residencias que propone el Gobierno, "suporía en Galicia o peche inmediato de 8.000 prazas residenciais e a perda de 3.000 postos de traballo". Insistió en que la gallega fue la primera comunidad en poner en marcha una ley de impulso demográfico.