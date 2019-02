La Xunta dice "no" a la cubierta que el Concello quiere instalar en Quiroga Ballesteros

El gobierno local de Lugo ha calificado como "chocante y contradictorio" el comportamiento del departamento de Patrimonio de la Xunta de Galicia en relación con la cubierta que el Ayuntamiento pretende colocar sobre la calle Quiroga Ballesteros, una céntrica calle del casco histórico donde están emplazadas la plaza y el mercado municipal.



En declaraciones a los medios de comunicación, el portavoz del gobierno local, Miguel Fernández, precisó que hubo un representante de ese departamento de la Xunta de Galicia en el jurado del concurso de ideas para proceder a la colocación de la cubierta en esa céntrica calle comercial.



Sin embargo, en ese momento, precisó, el arquitecto de Patrimonio que formó parte del jurado no manifestó a la hora de escoger el diseño de la estructura pega alguna, "ni siquiera que hubiese riesgo de que alguna de las propuestas presentadas, tampoco la ganadora, pudiese tener algún tipo de reparo".



El gobierno local opina que "el impacto estético de la cubierta en la fachada de la Plaza de Abastos, al que alude la Xunta de Galicia para informar desfavorablemente", no está "debidamente justificado".



"A pesar de este nuevo no de la Xunta a Lugo", dijo Fernández, el gobierno local "seguirá trabajando para conseguir un espacio" urbano cubierto en la ciudad.