La Xunta da permiso al Concello de Lugo para colocar rampas para el baño en el río

La Dirección Xeral de Patrimonio Natural ha informado favorablemente el proyecto del Concello de Lugo para instalar dos rampas de acceso al río Miño que faciliten el baño a los lucenses este verano. Pone, eso sí, algunos condicionantes, como que se compruebe que no existen especies protegidas en la zona donde se hará la instalación y que, en el caso de que así sea, se adopten medidas de conservación.

El documento será enviado este mismo miércoles a la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, que es el organismo que en último término, y tras recabar los informes preceptivos, tiene que autorizar la instalación.

El Concello varió su plan para habilitar una zona de baño pública en el río, que consistía en instalar piscinas flotantes, ante la dificultad para obtener los permisos medioambientales de la Xunta debido a la existencia de mejillones de dos especies protegidas.

A principios de este mes, la administración local inició la tramitación de una fórmula alternativa, consistente en instalar dos rampas que irán sujetas a tierra, para no afectar al cauce. La idea es que sean desmontables y que funcionen hasta el 15 de septiembre.

Cómo son las rampas

Las rampas cumplen todas las normas vigentes en materia de industria, seguridad y salud, miden 200 centímetros de ancho por 495 centímetros de largo y están formadas por estructuras de aluminio y una superficie transitable de PVC que imita la madera y que permite caminar sobre ellas sin calzado de forma segura. Se eligió PVC en vez de madera porque es un material más estable frente a las variaciones de temperatura y de humedad y más resistente a las abrasiones, lo que evitará lesiones por astillas, explico el ejecutivo.

En la parte superior, las rampas llevarán una barandilla, para evitar un mal uso de ellas y para proporcionar seguridad a quienes las usen. Ese apoyo estará formado por puntales metálicos unidos por cuerda náutica de naylon marítimo, un material que no sufre putrefacción. Los soportes también son de calidad naval y anticorrosivos, por lo que no contaminan, destacó el gobierno.

Protección del entorno fluvial

Las estructuras serán de fácil montaje y desmontaje, para afectar lo mínimo posible al entorno fluvial. Se amarrarán al terreno en la orilla del río, "onde non existe risco de afectar a ningunha especie animal ou vexetal protexida", destacó la alcaldesa, Paula Alvarellos, durante la presentación del proyecto. Las rampas se atarán con grilletes a muertos de hormigón, lo que evitará que se muevan por el efecto de la corriente o de otros imprevistos, lo que además facilitará su adaptación a posibles aumentos o disminuciones de caudal.

"A instalación das ramplas non implicará a modificación do leito do Miño, e aínda que se colocarán elementos de formigón nas beiras para o amarre, serán debidamente retirados cando se saque a estrutura”, explicó el gobierno.

Además, durante la ejecución de las obras se evitará enturbiar el agua, no se depositarán residuos ni en el cauce ni en los márgenes y se mantendrá abierta la servidumbre de paso. El montaje y el desmontaje se hará de forma manual y para su transporte se utilizará maquinaria de menos de 3.500 kilos de peso, con el fin de no deteriorar la ribera.

La zona y los socorristas

El lugar elegido para instalar las rampas es el mismo donde estaba previsto instalar las piscinas flotantes porque en esa zona ya hay servicios, como aseos públicos, mesas y tumbonas y un parque infantil.

De forma paralela, el Concello inició el proceso para contratar socorristas, al igual que todos los años.