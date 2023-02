La Xunta da luz verde provisional al proyecto de trazado para completar la Ronda Este

La Xunta de Galicia aprobó provisionalmente el proyecto para prolongar la Ronda Este desde su el punto en el que acaba en la actualidad en la LU-530 hasta la N-6. Está previsto que se someta a información pública en los próximos días el proyecto de trazado, con lo que se abrirá el plazo para que todos los interesados puedan presentar alegaciones.

Se trata de un proyecto que presumiblemente recibirá numerosas observaciones, toda vez que ha sido recibido con críticas y escepticismo en algunos sectores. Las más rotundas han llegado de la mano del BNG y de colectivos ecologistas como Adega, que insisten en que se trata de una infraestructura que, con el trazado previsto, destruirá una carballeira junto al Rato que supone una importante masa verde próxima a la ciudad, además de afectar al cauce fluvial y dejar un impacto irreversible en el paisaje.

El proyecto pretende completar la Ronda Este, configurando una sortija de circunvalación de la ciudad conjuntamente con la N-640 y la N-VI. La Xunta recuerda que esa intervención supondrá una inversión de 19,6 millones de euros, sumando los 18,9 millones que costarán las obras y los 492.000 euros precisos para las expropiaciones, además de la reposición de servicios afectados y el seguimiento arqueológico y ambiental.

El proyecto tiene como objetivo dar continuidad hasta la N-VI al tramo de 2,41 kilómetros de longitud ya en servicio, con sección de autovía, que discurre entre la N-640 y la LU-530. Para eso, propone la construcción de una vía de 2,8 kilómetros desde la finalización de la carretera LU-530 hasta el enlace con la N-VI que, excepto los primeros metros y el punto final de llegada a la avenida de Madrid, tendrá una pendiente descendente, con un máximo del 5%.

El punto de inicio de la nueva vía está en la glorieta con la LU-530. Mantendrá una sección muy similar al tramo ya en servicio, con dos carriles por sentido de 3,5 metros cada uno, arcén interior de 1 metro y exterior de 2,5 metros, además de mediana de 2 metros. En el trazado proyectado se incluye un paso inferior para salvar el cruce con la línea del ferrocarril Madrid-A Coruña.

Por otro lado, se harán caminos de servicio, dos pasos superiores y tres pasos inferioresa, además de un viaducto doble de 120 metros de longitud sobre el canal y el parque del río Fervedoira.

La asociación ecologista Adega celebrará este domingo una ruta de 14 kilómetros que transcurrirá precisamente por la zona afectada por el proyecto de la Ronda Este con el trazado previsto. El objetivo de la actividad es mostrar todo aquello que destruirá o cambiará sin reversión posible esas obras.

La asociación considera que se trata de una "infraestructura innecesaria", que además "do grave impacto ambiental e social" supone el desembolso de las arcas públicas de veinte millones de euros "para aforrar apenas 5 minutos nun traxecto que na actualidade supón 7 minutos a través do paseo do Rato", según denuncian.