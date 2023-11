A Xunta dá luz verde ao contrato para a xestión social de dúas residencias de Amancio Ortega

O Consello da Xunta deu luz verde este xoves á licitación do contrato para a xestión social das residencias de maiores de Santiago de Compostela e Lugo, dúas das que financia, constrúe e equipa a Fundación Amancio Ortega. A xestión farase por parte da Fundación e non por parte da Administración autonómica, o que foi obxecto de críticas.

Avánzase así na entrada en funcionamento destes dous centros, despois de que hai dúas semanas a Administración galega recibise a chave da residencia situada no barrio compostelán de O Castiñeiriño, coa intención de que esta estea funcionamento a comezos de 2024. A de Lugo será a próxima en formar parte da rede pública da Xunta. Isto suporá, entre as dúas, 240 novas prazas públicas para atención a persoas maiores en situación de dependencia, 120 residentes en cada unha delas.

Ambos os centros terán unha "xestión social", xa que o procedemento de licitación está reservado para entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro. A duración inicial do contrato é de dous anos, aínda que coa posibilidade de prorrogalo un ano máis. O orzamento total é de 10,9 millóns.

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, incidiu en que "non é a primeira vez que se elixe" esta forma de licitación e en que as prazas seguirán sendo "públicas". Rueda remarcou que estas son "entidades sociais sen ánimo de lucro" e reprochoulle á líder do BNG, Ana Pontón, que se reuniuse con persoas destas entidades e agora criticase esta fórmula. Por encima de todo destacou que se trata dunha "magnífica noticia, por encima dalgunha opinión, algunhas respectables e outras por interese político".

O mandatario galego tamén destacou a incorporación de novas prazas coa OPE, que vai seguir "aumentando os recursos", e puxo en valor o bono coidado que entrará en vigor a comezos de 2024 para as persoas con dependencia recoñecida.

Asi mesmo o Consello autorizou o acordo para o gasto da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade no que investirá en 2024 preto de 11 millóns de euros, un 17,3 % máis que este ano. Desta forma o que se pretende é apoiar ás entidades locais no desenvolvemento de programas para fomentar a conciliación e a corresponsabilidade, financiar o labor dos centros de información á muller e promover a igualdade. A iniciativa, que está dirixida aos concellos, consorcios ou mancomunidades forma parte do traballo que realiza a Xunta para favorecer a conciliación da vida persoal, laboral e familiar; así como para previr e tratar a violencia de xénero e facer efectiva a igualdade de oportunidades.