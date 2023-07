La Xunta cree que el Concello retrasó el informe de playa para no abrirla

Las críticas de la alcaldesa Lara Méndez tras la negativa de la Xunta a dar autorización a la zona de baño en el Miño, propuesta por el Concello de Lugo y autorizada por la CHMS, por su impacto ambiental fue respondida este domingo por la delegación en Lugo del Gobierno gallego, que considera que el Ayuntamiento "non tiña intención de abrir as piscinas fluviais. Presentou o informe o 14 de xuño, un día antes do comezo da tempada de baño".

"Só traslocar as especies vulnerables levaría máis de dous meses. E o máis importante, desde a delegación territorial contestamos a un informe; ata de agora non houbo unha solicitude oficial do Concello de Lugo", explica la nota de la Xunta.

Además, el Ejecutivo autonómico alude a la entrevista concedida por Méndez a El Progreso en la que explica que "insiste moito a alcaldesa en que a Xunta emitiu un informe favorable", aunque recuerda que "sempre estivo condicionado á prospección e conservación de especies protexidas. Levamos anos contestando o mesmo, e o Concello de Lugo segue sen telo en conta".

También responde a las palabras en las que la regidora explica que lleva desde 2010 "pelexando por unha zona de baño, primeiro desde a Deputación e despois desde o Concello e non a conseguiu; ao mellor o problema non é nin da Deputación, nin do Concello, nin da Xunta. Probablemente o problema é ela", concluye.

"Fala a alcaldesa —añade el Gobierno gallego— de que 'se foron dando os pasos que nos foron solicitando as distintas administracións'. O problema é que os pasos déronse, pero despois de anos. O seu goberno local non fixo ata o de agora un estudo rigoroso e a prospección do río, pese a que levábamos anos sinalando que era o paso previo".

Impacto ambiental

También considera la Xunta "curioso" que la alcaldesa aluda al aprovechamiento del entorno del río para un turismo sostenible, "cando do que aquí se trata é de ocupar o caudal e provocar un forte impacto ambiental, para o que hai, insistimos, alternativas e solucións con moito menor impacto ambiental e máis doadas, sostibles, de menos custo económico e máis seguras", comenta la Xunta.

Finalmente, la nota de la delegación lucense del Gobierno gallego recuerda que llevan años ofreciendo su colaboración "para buscar solucións viables; anos de informes e escritos nos que se pon a disposición aos técnicos de Patrimonio Natural para buscar alternativas". En este sentido, considera extraño que la alcaldesa "agora diga que non ten problema en reunirse con ninguén, cando o que nos parece é que só utiliza este tema para buscar confrontación e que non ten vontade de chegar a unha solución real".