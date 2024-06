La Xunta corregirá las filtraciones de agua que afectan a la catedral de Lugo

La directora xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta, María del Carmen Fernández Ínsua, presentó este miércoles a la alcaldesa de Lugo, Paula Alvarellos, la obra que tiene previsto realizar en la Praza de Santa María para corregir las filtraciones de agua que se producen en la cabecera de la catedral. Está presupuestada en 413.000 euros.

Los trabajos de restauración y conservación que la Xunta vino realizando en la basílica en los últimos cuatro años, especialmente en el claustro, permitieron comprobar que bajo el templo se encuentra una de las grandes cloacas de época romana y que esta aún sigue funcionando como canalización de saneamiento de aguas sucias de la ciudad.

La cloaca está a unos cuatro metros de profundidad discurre por debajo del claustro en dirección a la puerta de Santiago. Los técnicos de la Xunta analizaron su relación con el canal del siglo XVIII que rodea la cabecera de la catedral bajo la plaza de Santa María y concluyeron que es necesario actuar sobre el espacio público y sobre las canalizaciones para poder eliminar las humedades que afectan a la capilla de la Virxe dos Ollos Grandes.

"As obras a realizar perseguen a canalización correcta das augas, a ventilación dos muros de fábrica soterrados e a drenaxe e ventilación adecuadas das zonas de imposible acceso", explicó la Xunta tras el encuentro con la alcaldesa.

Para llevar a cabo esta intervención será necesario actuar en varias zonas del entorno de la catedral, como la Praza de Santa María, la Praza Fernando de Casas Novas y la travesía Deán Fernández Varela.

El crucero se desplazará

La actuación exigirá también desplazar ligeramente el crucero que hay en Santa María, para liberar la canalización que ahora está interrumpida, y se aprovechará para limpiar y rejuntar los muros exteriores de la Virxe dos Ollos Grandes.

Las obras durarán unos cinco meses

El proyecto para solucionar las humedades de la cabecera de la catedral está listo y tiene presupuesto asignado, según informó la Xunta, por lo que la idea es sacar a contratación las obras en los próximos meses para que los trabajos comiencen antes de finales de año. Tienen una duración estimada de cinco meses.

La alcaldesa ofrece la colaboración del Concello

Durante la reunión con representantes de la Xunta, la alcaldesa ofreció "a total colaboración" del Concello para que se pueda llevar a cabo esta obra e instó a que esté finalizada para la Ofrenda del Antiguo Reino de Galicia, que se celebra en el mes de junio.

Alvarellos explicó que el Concello eximirá a la Xunta del pago por la ocupación del suelo y dará todas las facilidades posibles para que los trabajos se lleven a cabo cuanto antes. "É importante que as distintas administracións colaboren na protección do noso patrimonio, e máis aínda no caso dos bens de interese cultural como é o caso da nosa catedral”, afirmó.

Una obra que llega tras la restauración del claustro

La Xunta anuncia esta nueva intervención en la catedral cuando acaba de finalizar la que llevó a cabo en el claustro, donde invirtió 625.000 euros, según recordó. Este proyecto incluyó trabajos complementarios, como las investigaciones arqueológicas que permitieron constatar la existencia de una importante necrópolis de época medieval y moderna bajo el claustro y el atrio y el descenso a la cloaca romana a través del registro de entrada que hay en el claustro.