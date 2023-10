La Axencia Galega de Infraestruturas, responsable de la construcción de un aparcamiento público gratuito en el barrio de A Residencia, informó de que se conservarán todas los árboles que hay en el lugar siempre que no afecten a la funcionalidad y a los accesos del estacionamiento.

La Xunta reaccionó así a las quejas de vecinos de la ciudad que este fin de semana denunciaron que ya se habían cortado varios árboles y que la intención era talar los que quedaban.

Ante esta denuncia, la Axencia Galega de Infraestruturas precisó este lunes que "incluso se está a analizar a posibilidade de conservar árbores na entrada ao aparcadoiro, aínda que isto obrigaría a retranquear a entrada. En caso de ser factible, procederíase a realizar unha poda co fin de evitar que as ramas entorpezan a funcionalidade do aparcadoiro", explicó.

La tala de árboles en la Avenida de Breogán, en los terrenos que la Xunta ha empezado a preparar para construir el aparcamiento disuasorio, provocó quejas de ciudadanos, ya que creen que se trata de un nuevo "arboricidio" en la ciudad. Por esa razón, advirtieron e que llevarían a cabo medidas para que el aparcamiento se construya de acuerdo a las directrices que marca la lucha contra el cambio climático, como la conservación de vegetación y de masas de agua, y el uso de pavimentos permeables.

Los vecinos informaron de que los operarios ya talaron un nogal y de que queda otro, además de chopos y otros árboles autóctonos, como un arce y sauces. "Ademais están nun extremo da parcela, non no medio, polo que ten todo o sentido conservalos", explica.

La sensibilidad de los ciudadanos con el arbolado es cada vez mayor. Este verano la corta de varios árboles centenarios en el aparcamiento del Fogar de Santa María, porque según explicó la Diputación tenían problemas de estabilidad, ya provocó reacciones vecinales.

Respecto a este caso, el Concello contestó a una solicitud de información de Ecoloxistas en Acción sobre la repavimentación de este aparcamiento. El servicio municipal de Parques e Xardíns informó de que en su departamento no constaban actuaciones sobre árboles o zonas verdes ni relativas a actuaciones urbanísticas en esta ubicación.

Por otra parte, el gobierno local anunció que reformulará el proyecto de reforma de la parte baja de la Praza de Santo Domingo, donde estaba previsto cortar árboles y quitar césped. De momento no precisó cómo quedará la zona.