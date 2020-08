Xunta y Concello vuelven a escenificar sus diferencias sobre la intermodal

La conselleira en funciones de Infraestruturas e Mobilidade y la alcaldesa de Lugo escenificaron este viernes las diferencias que mantienen ambas administraciones sobre la futura estación intermodal que agrupará en la ciudad los servicios de transporte de viajeros por carretera y ferroviario.

Ethel Vázquez y Lara Méndez protagonizaron un rifirrafe dialéctico durante la que iba a ser una plácida visita a la recién finalizada senda peatonal, financiada por la Xunta, que discurre durante casi dos kilómetros de la carretera de Portomarín, la LU-612, desde el cruce con la Estrada Vella de Santiago hasta el vial hacia Toiriz.

Lara Méndez informaba de que el próximo mes se retomarán las negociaciones sobre la intermodal entre ambas instituciones y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), que preside la lucense Isabel Pardo de Vera, tras el aplazamiento acordado por la celebración de elecciones autonómicas en Galicia.

La alcaldesa lo anunciaba después de que, a preguntas de los periodistas, la conselleira dijese que iba a demandar que se convoque la comisión de seguimiento de la intermodal.

"Podemos falar de proxectos, pero tamén hai que empezar polo principio, que é acordar financiamento das partes para a nova estación intermodal", afirmó Ethel Vázquez, que precisó además que esa iniciativa "non ten sentido sen ter un cronograma claro da chegada da alta velocidade a Lugo".

"É moi difícil que a alta velocidade chegue a Ourense en 2021, por tanto é máis difícil aínda que chegue a Lugo", agregó la titular en funciones de Infraestruturas e Mobilidade, que reconoció que el diseño de la estación "está avanzado", pero que en cambio "non hai acordo concreto sobre o financiamento".

RONDA ESTE. Las divergencias no son tan solo por la estación intermodal. Ethel Vázquez aseguraba este viernes que la Xunta de Galicia "licitará este ano" el proyecto de la Ronda Este, desde Castelo hasta A Tolda. El gobierno local duda porque "aínda non hai unha redacción do proxecto, nin itinerario fixado, nin expropiacións resoltas".