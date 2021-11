Xunta y Concello polemizan tras una reunión por la intermodal sin avances

Xunta y Concello retomaron este jueves la polémica en torno a la construcción de la futura estación intermodal de Lugo después de que la celebración de una reunión de la comisión de seguimiento de esta infraestructura. Tras el encuentro, desde la Consellería de Infraestruturas, que dirige Ethel Vázquez, se remitió una nota en la que afeaba que ningún concejal del gobierno local lucense hubiese acudido a este encuentro, en el que participaron técnicos municipales. "A Xunta lamenta a falta de interese amosada polo Concello de Lugo para avanzar nun proxecto estratéxico para a cidade como é a estación intermodal", manifestaba la nota de la consellería, en la que se añadía que en la reunión, convocada a instancias del Gobierno gallego, "os técnicos do Concello trasladaron que desde o mes de xullo dispoñen do informe de tramitación ambiental condicionado, para a descatalogación do edificio de Correos, sen que ata a data o tiveran trasladado ao resto dos organismos implicados, Xunta e Adif".

El comunicado recordaba que la descatalogación del edificio de Correos es "un paso previo indispensable para poder avanzar no proxecto da estación intermodal", por lo que la consellería dice no entender que el Concello "non tivera comunicado este informe do que dispón hai catro meses".

La Xunta ve "falta de implicación" del Concello en el proyecto y la alcaldía responde que Méndez logró que se sacara "do caixón"

Asimismo, la Xunta indicó que la reunión de este jueves tampoco logró desbloquear la propuesta de convenio entre las diferentes administraciones para avanzar en la intermodal, "como vén demandando a Xunta xa desde hai varios meses". Además, muestra su sorpresa por la "falta de implicación amosada polo Concello, que parece non preocuparse nin sequera pola tramitación dun elemento clave para continuar co proxecto, ante o que cabe preguntarse se ten interese real por impulsar este proxecto", sentencia.

RESPUESTA. El gobierno local de Lugo mostró por su parte su sorpresa por la reacción de la Xunta tras la reunión, que recordó que se trabaja de una comisión técnica "a la que tampoco acudió la conselleira". Además, fuentes de la Alcaldía recordaron que la regidora Lara Méndez fue "quien consiguió que se reactivase el proyecto de intermodal que en su día impulsó el ministro José Blanco y que el Gobierno del PP metió en un cajón". Añaden estas fuentes que el Concello es el principal interesado en la intermodal, por su importancia para Lugo y la provincia, además de para el barrio de A Estación.

Asimismo, el gobierno local se lamenta que no se haya avanzado en el convenio para esta infraestructura, que considera más importante que la modificación puntual del PXOM para descatalogar el edificio de Correos. "El Concello no quiere una guerra política porque hay que ponerse de acuerdo para que Lugo no quede descolgada de la intermodal, sobre todo ahora que se está avanzando en las obras de modernización de la línea férrea Lugo-Ourense", indican desde la Alcaldía.