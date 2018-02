La Xunta se compromete a recuperar servicios de bus de la línea Lugo-Vigo

LUGO. La Consellería de Infraestruturas e Vivenda, de la que dependen los servicios de transporte de viajeros, admitió el sábado que las reacciones de usuarios de la línea Lugo-Vigo demuestran que los cambios que se realizaron la semana pasada en este servicio no fueron adecuados y que en los próximos días se restablecerán algunas conexiones. Infraestruturas aseguró que a lo largo de esta semana se recuperará el autobús que salía de Antas de Ulla a las siete de la mañana y que era muy utilizado por vecinos de A Ulloa que estudian en Lugo o que vienen a la capital provincial a realizar consultas médicas o trámites. Tras las modificaciones que sufrió la línea, operada por la empresa Monbus, el primer autocar en este sentido pasa por Antas a las 10.43, por lo que no resulta operativo para estos fines.

La Xunta también aseguró que los fines de semana se completará el servicio Lugo-Vigo. La conexión sin transbordos entre las dos ciudades se eliminó esta misma semana, después de décadas de funcionamiento ininterrumpido. Sin embargo, pensando sobre todo en los estudiantes, se conservó un servicio desde Lugo a la ciudad olívica los viernes a las 19.00 horas y en sentido inverso el domingo, a las 15.30 y a las 16.30 horas. Esta conexión, sin embargo, deja sin cobertura a los estudiantes lucenses matriculados en la Universidad de Vigo, puesto que no hay rutas el viernes hacia Lugo ni el domingo hacia la ciudad olívica. Según indicó Infraestruturas, se subsanará esta deficiencia, aunque no especificó con qué horarios.

La Consellería indicó que está en contacto con la empresa concesionaria para reorganizar el servicio y que también se plantea mantener una conexión diaria entre las dos ciudades, aunque esta cuestión no está totalmente decidida.

Según Infraestruturas, se hizo una reordenación de la línea Lugo-Vigo a partir de los datos de usuarios que aportó la empresa concesionaria. Dado que presentaba una demanda baja y que el bus paraba en la estación de Pontevedra, se decidió que los viajeros hicieran un transbordo rápido en este punto para enlazar con el bus a Vigo o a Lugo. De todos modos, la Xunta admite que la reestructuración no fue acertada y que, dadas las reacciones inmediatas a la supresión, se volverá a tratar con la empresa su reorganización.

PSOE

Sobre la eliminación de servicios de transporte público de viajeros entre A Ulloa y Lugo fue el tema principal que trataron los representantes del PSOE en los municipios ulloanos en una reunión mantenida el sábado, en la que también estuvo el coordinador para la comarca de la ejecutiva provincial, Rafael García Figueiras.

Los socialistas abordaron «a constante perda de servizos públicos» que sufre la comarca «froito do desmantelamento dos mesmos e do brutal ataque ao rural por parte do PP dende a Xunta e o Goberno central, así como da absoluta desidia dos alcaldes da Ulloa, que demostraron non defender os intereses dos seus veciños».

El PSOE presentará mociones en Antas de Ulla, Monterroso y Palas de Rei exigiendo el restablecimiento de las líneas de viajeros.