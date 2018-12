La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda acaba de adquirir otros tres inmuebles en el barrio de A Tinería con la intención de rehabilitarlos. Esta actuación —enmarcada en el programa Rexube, a través del cual la Xunta de Galicia actúa en de forma directa en conjuntos históricos degradados para rehabilitarlos— confirma la apuesta del ejecutivo gallego por el emblemático barrio lucense, en el que supera ya las 100 rehabilitaciones, según el delegado territorial, José Manuel Balseiro.

De los inmuebles adquiridos, 94 son viviendas (82 finalizadas, 9 en proceso de rehabilitación y las tres que acaba de comprar) y 25 son locales comerciales, de los 22 ya están arreglados.

Estos datos fueron facilitados este viernes por el delegado de Xunta en Lugo, que visitó la zona y anunció que la compra y la rehabilitación de los tres inmuebles —dos en la Rúa Catedral, en concreto los números 18 y 21, y otro en Carril dos Fornos— cuentan con una inversión de 320.000 euros. Según explicó, el ejecutivo autonómico "aposta forte" por la recuperación de A Tineria, un barrio en el que lleva invertidos ya 28 millones de euros.

Además Balseiro anunció que se trata de una apuesta de futuro. "Neste momento, o Instituto Galego de Vivenda e Solo de Galicia ten diñeiro para comprar máis vivendas en ruínas. Nos instamos a que os propietarios as rehabiliten, xa que ninguén ten que vender a súa propiedade, pero se non o fan, que as vendan á administración, xa que está en condicións de poder compralas para rehabilitalas e poder no futuro destinalas a aluguer, a un prezo por debaixo do mercado".

Sobre este aspecto, hace tan solo dos meses, el jefe técnico del IGVS, Antonío Boné, explicó en una visita a Lugo que algunos dueños de casas ruinosas en A Tinería se niegan a vendérselas a la Xunta de Galicia porque les sale "barato" mantenerlas así.

El técnico instó a tomar el ejemplo de Ribadeo, donde la presión que el Concello ejerce desde hace años para hacer cumplir la ley que obliga a mantener las propiedades en condiciones de seguridad, salubridad y ornato ha dado un vuelco al casco histórico y llevó a la recuperación de unos 80 edificios en la villa.

DEMANDA. El delegado de la Xunta en Lugo apuntó igualmente que el ejecutivo seguirá invirtiendo en A Tinería —tanto en viviendas como en locales comerciales— porque "hay demanda" para alquilar los inmuebles.

De hecho, pese a la mala imagen que arrastra todavía el barrio en algunos ámbitos, el IGVS cuenta actualmente con más de 800 personas dadas de alta en el registro de demandantes de vivienda de protección en el municipio de Lugo, de las que más de 200 —una cuarta parte— tienen como preferencia poder alquilar un inmueble para residir en el casco histórico de la ciudad.

Además del encanto de la zona y de las viviendas —ya que muchas conservan la estructura de piedra y las vigas de castaño de sus cubiertas—, los inquilinos se sienten atraídos por los precios asequibles de los alquileres, entre 80 y 130 euros al mes.

Este importe va en función de la superficie del inmueble y también de los ingresos económicos del adjudicatario, que para poder optar al alquiler tienen que ser de entre 4.500 y 7.000 euros anuales, aproximadamente.

El alquiler de estos pisos en el recinto amurallado es por cinco años, que son prorrogables. A principios de cada año se suele celebrar un sorteo ante notario en el que se confecciona una lista de potenciales inquilinos a la que recurre la administración autonómica para ocupar las viviendas a medida que estas van quedando vacías.

En su visita al barrio, José Manuel Balseiro recordó también que el IGVS hizo una oferta pública de adquisición de inmuebles y explicó que se resolvió —coa aceptación de todas as ofertas presentadas que cumprían os requisitos establecidos na mesma.