No solo los hosteleros se están viendo beneficiados por las medidas puestas en marcha por el Concello para mitigar la crisis económica derivada de pandemia por el coronavirus. Así, Lara Méndez anunció que "tampouco estamos a cobrar o aluguer ás empresas e emprendedores instalados nos viveiros municipais do CEINodus e do barrio da Tinería, éste último a pé de rúa, sendo un total de 44 empresas as que desenvolven a súa actividade nestes espazos".

Se trata de los locales propiedad de la Xunta que el Concello acordó gestionar y por los que se supone que la administración gallega sigue pasando las facturas de alquileres mensuales al gobierno municipal.

Ver más: Lugo prorroga la exención en el pago por terrazas durante todo 2021

De todas formas, con esta decisión el ejecutivo de Lara Méndez pone la pelota sobre el tejado de la Xunta, que en ningún momento de esta crisis dejó de cobrar el alquiler a los locales de A Tinería que alquila directamente.

Lo único que hizo en su momento fue atrasar los pagos, que ahora estará repercutiendo en los recibos mensuales durante dos años. Eso crea un agravio comparativo para los empresarios y autónomos que tienen alquilado a la Xunta.