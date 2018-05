La Xunta cifra las faltas a la reválida en el 38% y los sindicatos, en el 80%

Las cifras sobre el número de alumnos que no asistieron a la evaluación diagnóstica de tercero de primaria que comenzó ayer difieren considerablemente según la fuente que las emite. La Consellería de Educación señala que la abstención fue del 38%. Sin embargo, la Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público -integrada por CIG Ensino, entre otras organizaciones y numerosas asociaciones de padres y madres de alumnos, entre ellas la Fapacel lucense- cifró en más del 80% las ausencias.

En la capital lucense, la situación fue irregular. En algunos colegios las ausencias fueron elevadas, como es el caso del Luis Pimentel, donde acudieron 16 de los 74 alumnos matriculados; o en Casás, donde fueron 8 de 44; en Rosalía de Castro, con 18 de 50. En A Ponte, asistieron 11 de 19 y en el colegio concertado Cervantes, 25 de 29 alumnos.

En el colegio Luis Pimentel, el Anpa organizó una excursión sustitutiva, pero esta ha sido prácticamente la única actividad organizada para evitar las pruebas y ayudar a conciliar a las familias que no quieren enviar a sus hijos al colegio. Sin embargo, en esta ocasión las opciones en este sentido en Lugo han sido menos que otros años, cuando las Anpas de varios centros organizaron actividades para que los padres pudieran tener una alternativa.

La directora del colegio Casás, Isabel Ferreiro, señaló que algunos padres explicaron en el centro que no enviarían a sus hijos a la realización de las pruebas porque no les ven objeto. De hecho, algunos indicaron que otros hermanos sí las habían hecho, pero al no ver que se hayan implementado medidas a partir de los resultados decidieron no seguir participando.

Las pruebas que comenzaron este miércoles y que continúan este jueves se celebran en todos los centros, mientras que las de 6º de primaria y 4º de Eso se harán en una muestra de 290 y 160 centros, respectivamente, durante los días 29 y 30 de mayo.

Este es el cuarto año consecutivo que se lleva a cabo este procedimiento al amparo de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) y siempre ha tenido una fuerte oposición de sindicatos y Anpas de colegios públicos, que continuamente han llamado al boicot. En sentido contrario se manifestó ayer el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, que calificó las pruebas como "unha axuda para que o sistema educativo mellore".

CONCENTRACIÓN. La Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público organizó este miércoles una concentración frente al Parlamento gallego en contra de las "reválidas" y de la Lomce. El vicepresidente de Anpas Galegas, Fernando Lacaci, calificó las pruebas de "absurdas" y "estúpidas" que "so conducen a perder dous días de clase", a "introducir nun estrés innecesario" al alumnado y a gastar "50.000 euros de fondos públicos".

Los bloqueos a las pruebas también fueron sido apoyados por otras organizaciones como los sindicatos STEG, UGT, CSIF o CC OO. El responsable de educación de este último matizó que no están en contra de las evaluaciones diagnósticas, pero sí de estas porque "se realiza a todo el alumnado con nombres y apellidos", lo cual "podría tener repercusión".

Anpe tampoco se opone a las evaluaciones, "pero solo si son de diagnóstico", indicó su presidente, Julio Díaz.