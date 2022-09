La Consellería de Medio Ambiente acaba de ratificar su informe desfavorable a la instalación de una plataforma pública de baño aguas arriba de A Tolda, en base ya no solo al número de mejillones de especies protegidas que hay actualmente, que además no se puede precisar con exactitud con los muestreos realizados, dice, sino debido a que la instalación supone –sostiene la Xunta– una amenaza a todo un ecosistema que forma parte de la zona núcleo de una Reserva da Biosfera (la de Terras do Miño), que es una de las máximas figuras de protección ambiental que hay.

La Xunta recuerda que la Sociedade Galega de Historia Natural también trasladó su oposición a este proyecto municipal porque "perturbaría as biocenosis e a dinámica do río, rompendo o continuo ecolóxico fluvial que debería asegurarse en todo momento", lo que es "contrario aos obsxectivos e fins para as zonas núcleo determina a Unesco".

Descarta también autorizar el traslado de los bivalvos salvo que se justifique que no se puede modificar el proyecto de piscinas flotantes o el emplazamiento

Medio Ambiente cierra la puerta a la plataforma en esa ubicación y también ve muy difícil poder trasladar los mejillones, otra de las alternativas que propone el gobierno de Lara Méndez. Habría que ver la viabilidad de estos trabajos, que además puede que tuvieran que repetirse cada año antes de colocar las piscinas flotantes, y, sobre todo, habría que justificar la imposibilidad de cambiar el proyecto o su emplazamiento. "É dicir, demostrar a necesidade da excepción de conservación in situ das especies protexidas", señala la consellería.