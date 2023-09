Xunta y Cáritas formarán a inmigrantes para que logren un permiso laboral y de residencia

Cáritas Lugo formará —gracias a un convenio con la Consellería de Promoción do Emprego— a inmigrantes en situación irregular con el objetivo de que puedan obtener una autorización de residencia y de trabajo, al tiempo que se hace frente a la escasez de mano de obra en ciertos sectores.

En concreto, la Xunta invertirá 119.200 euros en el proyecto que desarrollará Cáritas Lugo, aunque el Consello aprobó el jueves otro similar con las Escolas Familiares Agrarias que asciende a 89.400 euros. Esos acuerdos se formalizarán tras la modificación del Reglamento de la Ley orgánica sobre derechos y libertades de las personas extranjeras en España y su integración social, lo que supuso la entrada en vigor de la nueva figura del arraigo para la formación. De este modo, aquellas personas que residan en España en situación irregular y cumplan un compromiso efectivo de formación podrán obtener una autorización de residencia.

Así, en virtud de esta figura — que se llevará a la práctica con los dos convenios autorizados el jueves— se podrá, por un lado, obtener personal con la formación necesaria para cubrir puestos de trabajo que ofertan las empresas y, por otro, incorporar al mercado laboral personas que estén trabajando de manera precaria.

En concreto, podrán beneficiarse personas en situación irregular en España, con una permanencia mínima de dos años en el país, sin antecedentes penitenciarios y que se comprometan a realizar una formación de las establecidas. En caso de cumplir esos requisitos podrán obtener una autorización de residencia y posteriormente una autorización de residencia y trabajo.

El proyecto arrancará con la captación de potenciales personas participantes, a lo que seguirá la prospección empresarial para determinar ámbitos de formación con mayores posibilidades de inserción laboral y, finalmente, con la selección de las personas beneficiarias. Posteriormente, se elaborarán itinerarios individualizados de arraigo para la formación. Se aspira a que el participante adquiera capacidades que le faciliten el acceso y la permanencia en el mercado laboral.

El objetivo es que consiga un contrato de trabajo relacionado con la familia profesional de la formación recibida. En el marco del convenio, tanto Cáritas Diocesana de Lugo como la Federación de Escuelas Familiares Agrarias de Galicia se comprometen a desarrollar todas las acciones y funciones descritas y a poner a la disposición los recursos humanos y materiales precisos para su ejecución. Por su parte, la Consellería de Promoción del Empleo e Igualdad, más allá de entregar en total más de 210.000 euros para el objeto de los dos acuerdos, se compromete a facilitar la información relativa la ofertas de trabajo no cubiertas y a los perfiles profesionales más demandados.

La conselleira de Promoción do Emprego, Elena Rivo, que se reunió el jueves con los responsables de Cáritas de Santiago, recordó que el programa, que lleva a cabo la dirección general de Formación para o Emprego e Orientación, pretende "a formación de cara á consecución dun traballo estable e de calidade e, ao tempo, cubrir as vacantes existentes no mercado laboral". Cáritas Federadas de Galicia ya se había sumado con anterioridad a esta misma iniciativa, según recordó la Xunta.