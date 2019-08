La Xunta buscará un acogimiento familiar para el bebé de dos meses que ingresó el pasado viernes en el Hula a consecuencia de las lesiones causadas presuntamente por sus padres. Desde la Consellería de Política Social, se recordó este miércoles que, cuando se recurre a esa medida y el menor no llega a los 6 años, se opta preferentemente por la acogida con una familia y no en una residencia-

La Administración autonómica tiene ya la custodia del pequeño. La patria potestad les fue suspendida a los padres, a quienes se acusa de violencia doméstica y abandono de familia, aunque fueron puestos en libertad a propuesta de Fiscalía que entiende que no hay riesgo de fuga ni de ocultación de pruebas y tuvo en cuenta que no tienen antecedentes. Se les ha impuesto, además, una orden de alejamiento de 500 metros. La asociación Clara Campoamor ya avanzó el miércoles que se presentará como acusación particular.

El bebé permanece en la unidad de Neonatos del Hula. Está previsto que se le traslade al hospital de La Paz, en Madrid, para ser operado de desprendimiento de retina. Previsiblemente, el niño viajará este fin de semana para que la intervención se pueda hacer a principios de la próxima semana.

El bebé se encuentra estable y recibe tratamiento desde el mismo momento de su ingreso para un trastorno neurológico. Se le han realizado pruebas diagnósticas con el objetivo de analizar su estado.

A consecuencia de ello se ha observado que tiene daño neurológico pero no resulta posible conocer si es fruto de traumatismos o es previo. Se trata de una patología que puede llegar a desarrollarse por problemas durante el embarazo, por sufrimiento fetal en el parto, por consumo de alcohol y drogas de la gestante pero también por golpes o caídas.

La Xunta suele iniciar la búsqueda de una familia que pueda asumir la acogida de un menor en situación de desamparo en cuanto se le concede la custodia.

MADRINA. Una mujer se identificó este miércoles como madrina del niño ante el programa de la Radio Galega Galicia por diante. Según ha podido confirmar este diario no es un miembro de la familia y podría ser una amiga de la madre. El niño no ha recibido visitas de familiares en el hospital.

La madrina contó que los padres habían convivido con ella durante el primer mes de vida del pequeño porque eran "primerizos" y no sabían manejarse. Dijo que él era alcohólico y, "por tanto, perdía los estribos, y ella, también".

En un relato contradictorio, también aseguró que no esperaba un desenlace así, pero al mismo tiempo dijo haber alertado a la Policía después de encontrarse a la madre con el bebé por la calle y observar que tenía un arañazo. Aseguró que un agente y alguien de los servicios sociales visitaron a la familia, sin que esta les permitiese entrar en la casa.