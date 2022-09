La Xunta autoriza un campo de regatas en As Saamasas

El servicio de Patrimonio Natural de la Xunta en Lugo informó favorablemente el proyecto presentado por la Federación Galega de Piragüismo para construir un campo de regatas de entrenamiento y competición en el río Miño en Lugo, en la zona de As Saamasas donde ya hay instalaciones y se practica este deporte. La autorización es temporal, para los meses de julio y agosto de años sucesivos.

El campo tendría dos zonas diferenciadas, cada una de unos 590 metros cuadrados, con elementos flotantes en sus cabeceras fijados al río con muertos.

Las instalaciones de piragüismo se proyectan en un tramo de río que tiene más protección ambiental que la zona donde el Concello preveía las piscinas flotantes

El proyecto aún está en tramitación en la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, que es quien tiene que autorizar ese uso de la lámina de agua, pero ya cuenta con autorización previa de la Xunta —se dio en febrero—, trámite preceptivo al tratarse de una zona de alto valor ambiental. De hecho, es el tramo urbano de río que tiene una mayor protección, la máxima que hay, ya que es Zona de Especial Conservación (ZEC) Parga-Ladra-Támoga de la Rede Natura 2000. Es superior a la que existe aguas abajo del puente romano, donde el Concello proyectaba piscinas flotantes que, al igual que en este caso, inicialmente fueron autorizadas por la Xunta con varias condiciones. Sin embargo, posteriormente las fue endureciendo y recientemente cerró la puerta al proyecto en base a ese valor natural del río.

En As Saamasas hay tres hábitats de interés comunitario, tres especies en peligro de extinción (dos variedades de plantas y una de mejillón) y dos vulnerables (dos especies de bivalbo), por lo que el permiso que otorga la Xunta es condicionado al cumplimiento de varios requisitos. El primero es que antes de iniciar el montaje se compruebe la presencia de alguna de esas especies y, en caso de que aparezca alguna, se paralicen los trabajos y se informe al Servizo de Patrimonio Natural "para estudar as posibles actuacións a levar a cabo para garantir a súa conservación". Otra condición es que durante la navegación "se evite calquera actuación e emisión de ruídos innecesarios que poidan alterar a tranquilidade habitual das especies silvestres".

El Plan Director de Rede Natura establece que una actividad de este tipo es autorizable si se cumplen varias condiciones. Que las instalaciones no supongan impacto paisajístico, algo que en este caso se considera que no va a suceder porque "unicamente serían visibles unhas pequenas superficies flotando sobre as augas do río", según el informe de la Xunta.

Si se constata la presencia de especies protegidas, como mejillones, el montaje debe pararse y la Xunta debe determinar cómo proceder

Otro requisito es que se "evalúen as súas repercusións". Sobre esto, la Xunta considera que no es previsible que se produzca un deterioro de los hábitats y señala que, según el Plan Director de Rede Natura 2000, un proyecto de este tipo no necesita ser sometido a declaración de impacto ambiental. Este último es un criterio distinto al que en su día tenía la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, cuando el Concello proyectaba habilitar en las inmediaciones una zona pública de baño. Por esa razón, la administración local desistió y estudió alternativas aguas arriba de A Tolda, una zona con menor valor ambiental y donde inicialmente la Xunta la autorizó, con condicionantes, pero ahora descarta totalmente.

Una zona para kayak y otra para natación

Las instalaciones proyectadas constan de dos zonas, una para entrenamiento y competición de kayak polo (aunque sería adaptable a otros deportes, como waterpolo) y otra para natación en aguas abiertas. La ubicación es frente a las actuales instalaciones de piragüismo, donde ahora mismo hay tres pequeñas plataformas de embarque.

Las nuevas plataformas se señalizarán mediante líneas de boyas y una de las zonas dispondrá de calles delimitadas con corcheras para la práctica de la natación.

La federación espera todos los permisos para ir adelante con el proyecto. Confía en que a la hora de hacer las comprobaciones previas no se encuentren especies protegidas, al ser una zona de sedimentación, con condiciones menos favorables.

Casi 500 piragüistas están federados en Lugo, la provincia de España que más licencias tiene. "Non é o deporte máis visible pero si o máis laureado, con campións nacionais e olímpicos", destaca el delegado en Lugo de la federación, Martín Carballo.