La Xunta asegura que es "inviable" el plazo de Ábalos para la intermodal

La Consellería de Infraestruturas e Mobilidade denunció este martes, a través de un comunicado, que resulta "absolutamente inviable" cumplir los plazos anunciados por Fomento para la estación intermodal de Lugo. En concreto, el ministro José Luis Ábalos dijo en Lugo el pasado lunes que el proyecto de la estación de tren se licitaría cuanto antes, con el objetivo de poder así iniciar las obras el año que viene.

"Tanto a estación de autobuses, como a estación de tren como os elementos de urbanización atópanse en fase de anteproxecto. Isto supón que deben aínda licitarse, adxudicarse e elaborarse os proxectos, que deben ser aprobados antes de licitar, adxudicar e iniciar as obras. Iso en si mesmo é xa incompatible co comezo dos traballos no ano 2020", concluye la nota remitida por el departamento de Ethel Vázquez.

También recuerda que antes de empezar las obras es necesario resolver el encaje urbanístico de todo el complejo de la intermodal, que no está recogida en el PXOM, y también cerrar un acuerdo de colaboración entre Fomento, Xunta y Concello que establezca las responsabilidades y aportes económicos de cada administración.

Además, reseñó que el anteproyecto que se dio a conocer el lunes es diferente al que se debatió en las distintas reuniones previas. Por ejemplo, incluye un túnel inferior que no fue acordado con anterioridad y elimina el edificio de Correos, una cuestión que era solo una posibilidad y sobre la que no se había tomado una decisión definitiva. Pero, además, la Xunta dice que desconocía el presupuesto y que, de hecho, la última estimación que le trasladó Fomento era 23 millones de euros, 8 por debajo de los 31,5 anunciados por el ministro.

CONCELLO. Para Lara Méndez que Ethel Vázquez dijera desconocer el contenido del anteproyecto supone "un novo insulto para Lugo". Asegura que, el pasado 5 de noviembre, en una reunión celebrada en Madrid entre la presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera; la conselleira y ella misma "xa se nos avanzou o documento presentado onte [en referencia al lunes] polo ministro de Fomento".

"Por desgraza é a tónica habitual que segue a Xunta do PP con Lugo porque, xunto con Vigo, é o bastión socialista de Galicia, e por iso creo que nos quere castigar", cree.

Para el BNG, sin embargo, el anteproyecto de la intermodal no es más que "outro déjà vu da época preelectoral". El portavoz nacionalista, Rubén Arroxo, recordó que en 1988 el ministro de Transportes, Abel Caballero, anunció la llegada del Ave a Galicia para 1993 y criticó que PP y PSOE "unha vez máis utilicen Lugo como escenario de confrontacións políticas".