La Xunta aportará 200.000 euros para mejoras en el Círculo de las Artes

El Círculo de las Artes destaca que esta inyección económica a la sociedad servirá para mejorar el edificio, además de "facilitar que se abran as instalacións, sen custo, aos artistas e entidades do mundo da cultura lucense". Advierte de que se hará "sempre en función da dispoñibilidade do espazo da entidade e da compatibilidade coa programación propia".

"A Xunta foi a institución pública que máis colaborou e apoiou decididamente a esta sociedade recreativa que ten unha importante actividade cultural que se desenvolve nun edificio emblemático", recuerda. El Consello de la Xunta autorizó este lunes que se firme el acuerdo con el Círculo de las Artes.

La portavoz municipal del Partido Popular, Elena Candia, valoró "a sensibilidade e a implicación" de la Xunta, que compromete apoyo económico para obras de conservación del Círculo de las Artes. Candia valora "o apoio económico do goberno galego para poñer en valor este edificio, de indiscutible peso histórico e cultural".

La representante del PP considera que "ninguén dubida que existe unha simbiose recoñecida, aceptada e valorada por todos os lucenses entre o Círculo e a cidade" por lo que la autorización del convenio al que dio luz verde la Xunta “fai xustiza a unha vella reclamación dunha entidade que contribúe á dinamización da actividade cultural do municipio”.

Además, destaca otro "aspecto importante" deste convenio, que permitirá, previo acuerdo con la Xunta, "facilitar o acceso a entidades culturais e a artistas ás instalacións da sociedade co ánimo de abrir este espazo, tan emblemático, ao talento dos lucenses".